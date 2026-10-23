Eisbachtal tritt in Andernach an, Wirges freut sich auf das Heimspiel gegen Engers. Während es zwei der drei Klubs aus dem Westerwaldkreis im Rheinlandpokal-Achtelfinale gut erwischt hat, steht für die SG Rennerod eine verdammt weite Fahrt bevor.
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Unter den 16 Mannschaften, die im Wettbewerb um den Fußball-Rheinlandpokal bis ins Achtelfinale vorstoßen konnten, ist mit den Sportfreunden Eisbachtal aus der Oberliga, der Spvgg EGC Wirges aus der Rheinlandliga und der SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck aus der Bezirksliga Ost auch ein Trio aus dem Westerwaldkreis.