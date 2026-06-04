In der Fußball-Kreisliga C 13 triumphiert FC Cosmos Koblenz II mit packenden Siegen und einem dramatischen Pokalduell. Trotz Rückschlägen und Unterzahl bejubelte das Team Meisterschaft, Aufstieg und Pokalsieg.
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Solch eine Saison hätte sich Jens Röttgen nicht erträumt. Der Trainer des FC Cosmos Koblenz II war mit seinem Team unter schwierigen Bedingungen in die Saison der Fußball-Kreisliga C 13 gegangen. „Wir hatten einen Umbruch nach der vorherigen Saison und hatten nur noch sieben Spieler übrig“, erinnert sich Röttgen.