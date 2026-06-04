Koblenzer Klub feiert Wie Cosmos II nach turbulentem Beginn erfolgreich ist Stefan Lebert 04.06.2026, 11:44 Uhr

i Jede Menge zum Feiern hatte die Fußballmannschaft des FC Cosmos Koblenz II in der abgelaufenen Saison: Das Team von Trainer Jens Röttgen stieg in die B-Klasse auf und holte den Kreispokal. Wolfgang Heil

In der Fußball-Kreisliga C 13 triumphiert FC Cosmos Koblenz II mit packenden Siegen und einem dramatischen Pokalduell. Trotz Rückschlägen und Unterzahl bejubelte das Team Meisterschaft, Aufstieg und Pokalsieg.

Solch eine Saison hätte sich Jens Röttgen nicht erträumt. Der Trainer des FC Cosmos Koblenz II war mit seinem Team unter schwierigen Bedingungen in die Saison der Fußball-Kreisliga C 13 gegangen. „Wir hatten einen Umbruch nach der vorherigen Saison und hatten nur noch sieben Spieler übrig“, erinnert sich Röttgen.







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