Koblenzer Klub feiert
Wie Cosmos II nach turbulentem Beginn erfolgreich ist
Jede Menge zum Feiern hatte die Fußballmannschaft des FC Cosmos Koblenz II in der abgelaufenen Saison: Das Team von Trainer Jens
Jede Menge zum Feiern hatte die Fußballmannschaft des FC Cosmos Koblenz II in der abgelaufenen Saison: Das Team von Trainer Jens Röttgen stieg in die B-Klasse auf und holte den Kreispokal.
Wolfgang Heil

In der Fußball-Kreisliga C 13 triumphiert FC Cosmos Koblenz II mit packenden Siegen und einem dramatischen Pokalduell. Trotz Rückschlägen und Unterzahl bejubelte das Team Meisterschaft, Aufstieg und Pokalsieg.

Lesezeit 2 Minuten
Solch eine Saison hätte sich Jens Röttgen nicht erträumt. Der Trainer des FC Cosmos Koblenz II war mit seinem Team unter schwierigen Bedingungen in die Saison der Fußball-Kreisliga C 13 gegangen. „Wir hatten einen Umbruch nach der vorherigen Saison und hatten nur noch sieben Spieler übrig“, erinnert sich Röttgen.

Ressort und Schlagwörter

Fußballverband RheinlandSport

Top-News aus dem Sport