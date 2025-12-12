Klarer Appell an Verband Westerwälder Funktionär stößt Fifa-Gebaren übel auf Moritz Hannappel 12.12.2025, 15:13 Uhr

i Im Rahmen der WM-Auslosung bekam US-Präsident Donald Trump (links) von Gianni Infantino (rechts) den neu geschaffenen Friedenspreis der Fifa verliehen. Thomas Christmann, Geschäftsführer des VfL Hamm, übt scharfe Kritik am Gebaren des Fußball-Weltverbands und fordert auch die Verantwortlichen im Fußballverband Rheinland auf, sich zu positionieren. Chris Carlson, dpa. picture alliance/dpa/AP

Thomas Christmann vom VfL Hamm bezeichnet die Verleihung eines Friedenspreises an Donald Trump als „unsäglich“ und fordert in einem offenen Brief an den Fußballverband klare Konsequenzen. Sein Appell: Der Amateurfußball dürfe nicht länger wegschauen.

86 Minuten dauerte es, bis im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D.C. das erste Los zur Ermittlung der Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, in Kanada und Mexiko geöffnet wurde. Viele Zuschauer an den Fernsehgeräten in Deutschland und auf der ganzen Welt werden da schon nicht mehr dabei gewesen sein.







Artikel teilen

Artikel teilen