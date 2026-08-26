Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel Werlau/Urbar wirft Rheinblick im Elfmeterschießen raus Michael Bongard 26.08.2026, 08:37 Uhr

i Die SG Werlau/Urbar (schwarze Trikots, am Ball Nicolai Neuendorf, links Daniel Müller) warf im Kreispokal 1 den A-Klasse-Lokalrivalen SG Rheinblick um Julian Stüber mit 6:5 nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Christian Kiefer

Ein Zwischenrundenspiel gab es im Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel – und das hatte es in sich: In Urbar trafen die Lokalrivalen Werlau und Rheinblick aufeinander. Im Elfmeterschießen setzten sich die Gastgeber gegen die Oberwesel/Niederburger durch.

Die SG Werlau/Urbar steht im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals 1 Hunsrück/Mosel: Der A-Klasse-Aufsteiger und Vorsaisonfinalist gewann das Derby in Urbar vor rund 200 Zuschauern gegen den Bezirksliga-Absteiger SG Rheinblick aus Oberwesel und Niederburg mit 6:5 nach Elfmeterschießen.







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