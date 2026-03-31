Folge zehn unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ richtet diesmal den Fokus auf den Rheinlandpokal: Dort werden am Mittwoch die beiden Halbfinals (FC Bitburg gegen TuS Koblenz und FC Emmelshausen-Karbach gegen Eintracht Trier) ausgetragen.

Unser Fußball-Podcast „SpoRZfreunde“ feiert sein erstes kleines Jubiläum. Zur zehnten Folge blicken die Reporter Jona Heck und Lukas Erbelding auf zwei Spiele, die im gesamten Gebiet des Fußballverbandes Rheinland für gesteigertes Interesse sorgen werden. Am Mittwoch wird in den beiden Halbfinalpartien entschieden, welche Mannschaften ins Finale des Rheinlandpokals einziehen.

Zum einen fordert Rheinlandligist FC Bitburg den Oberligisten TuS Koblenz heraus. Außerdem genießt der FC Emmelshausen-Karbach (ebenfalls Oberliga) Heimrecht gegen den Regionalligisten Eintracht Trier, der als klassenhöchster Verein die Favoritenrolle auf den Titel für sich beanspruchen kann. Was ist von den Begegnungen zu erwarten, und wird es vielleicht eine Überraschung geben? Unter anderem diesen Fragen gehen unsere Reporter nach.

Die Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!