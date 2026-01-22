Hallenspektakel in Hachenburg
Wer setzt sich diesmal die Krone beim Pils-Cup auf?
In der 2025er-Ausgabe des Hachenburger Pils-Cups setzte sich die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (in Rot Maximilian Strauch) im Finale gegen den FV Engers durch. Welches Team wird in diesem Jahr die Nase vorn haben?
Thomas Jäger

Das Warten hat ein Ende: Der Hachenburger Pils-Cup lockt von Freitag bis Sonntag erneut zahlreiche Fußballfans in den Westerwald. Was das Turnier so besonders macht – und worauf sich die Zuschauer freuen können.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn es einer wissen muss, dann vermutlich er: Stefan Freisberg ist die Stimme des Hachenburger Pils-Cups, begleitet das beliebte Fußballturnier seit 2010 als Hallensprecher. Entsprechend hat der gebürtige Hillscheider einiges zu berichten, wenn es um den Budenzauber in der Rundsporthalle geht.

Ressort und Schlagwörter

Hallenfußball (Fußballverband Rheinland)Sport

Top-News aus dem Sport