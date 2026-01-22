Hallenspektakel in Hachenburg Wer setzt sich diesmal die Krone beim Pils-Cup auf? Lukas Erbelding 22.01.2026, 11:30 Uhr

i In der 2025er-Ausgabe des Hachenburger Pils-Cups setzte sich die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (in Rot Maximilian Strauch) im Finale gegen den FV Engers durch. Welches Team wird in diesem Jahr die Nase vorn haben? Thomas Jäger

Das Warten hat ein Ende: Der Hachenburger Pils-Cup lockt von Freitag bis Sonntag erneut zahlreiche Fußballfans in den Westerwald. Was das Turnier so besonders macht – und worauf sich die Zuschauer freuen können.

Wenn es einer wissen muss, dann vermutlich er: Stefan Freisberg ist die Stimme des Hachenburger Pils-Cups, begleitet das beliebte Fußballturnier seit 2010 als Hallensprecher. Entsprechend hat der gebürtige Hillscheider einiges zu berichten, wenn es um den Budenzauber in der Rundsporthalle geht.







