Das Warten hat ein Ende: Der Hachenburger Pils-Cup lockt von Freitag bis Sonntag erneut zahlreiche Fußballfans in den Westerwald. Was das Turnier so besonders macht – und worauf sich die Zuschauer freuen können.
Wenn es einer wissen muss, dann vermutlich er: Stefan Freisberg ist die Stimme des Hachenburger Pils-Cups, begleitet das beliebte Fußballturnier seit 2010 als Hallensprecher. Entsprechend hat der gebürtige Hillscheider einiges zu berichten, wenn es um den Budenzauber in der Rundsporthalle geht.