Fußball-Kreispokal A/B Wer folgt SV Diez-Freiendiez in die Vorschlussrunde? Stefan Nink 26.02.2026, 13:30 Uhr

i Alexander Kaltwasser (links, am Ball Karol Obrebski von den Sportfreunden Bad Ems) ist am Samstagabend im Kreispokal mit seiner TuS Niederneisen gefordert, Andreas Hergenhahn

Auf dem Kunstrasen der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten werden am Wochenende gleich zwei Halbfinalisten im Fußball-Kreispokal der Ligen A und B ermittelt. Dabei gelten die beiden klassentieferen Gastgeber als Außenseiter.

Das Feld der potenziellen Kandidaten für das Finale des Fußball-Kreispokal der Ligen A und B, das am Samstag, 30. Mai, in Bogel ausgetragen wird, lichtet sich weiter. Wer folgt dem SV Diez-Freiendiez, der sich in der Vorwoche mit 1:0 beim ungeschlagenen B5-Spitzenreiter Sportfreunde Bad Ems durchgesetzt hatte, in die Vorschlussrunde?







