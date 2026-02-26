Auf dem Kunstrasen der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten werden am Wochenende gleich zwei Halbfinalisten im Fußball-Kreispokal der Ligen A und B ermittelt. Dabei gelten die beiden klassentieferen Gastgeber als Außenseiter.
Lesezeit 4 Minuten
Das Feld der potenziellen Kandidaten für das Finale des Fußball-Kreispokal der Ligen A und B, das am Samstag, 30. Mai, in Bogel ausgetragen wird, lichtet sich weiter. Wer folgt dem SV Diez-Freiendiez, der sich in der Vorwoche mit 1:0 beim ungeschlagenen B5-Spitzenreiter Sportfreunde Bad Ems durchgesetzt hatte, in die Vorschlussrunde?