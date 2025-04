Die Kreispokalwettbewerbe im Fußballkreis Hunsrück/Mosel gehen in ihre heiße Phase. Am Mittwoch stehen die Halbfinals an.

Im Fußballkreis Hunsrück/Mosel steht am Mittwoch das Halbfinale im Kreispokal 1 und 2 an. Im Wettbewerb der C-Klässler findet nur ein Halbfinale statt. Die Endspiele steigen am 31. Mai in Biebern.

Kreispokal 1 (A- und B-Klasse)

SG Viertäler Oberwesel – SG Ober Kostenz/Kappel (Mi., 19.30 Uhr, in Winzberg). „Es ist kein Zufall, dass wir zum zweiten Mal in Folge im Halbfinale stehen“, sagt der Ober Kostenzer Spielertrainer André Spengler. Im Vorjahr scheiterte der A-Klassen-Zehnte am späteren Pokalsieger und Bezirksliga-Aufsteiger Rheinböllen. Nun droht Ober Kostenz das gleiche Schicksal, denn Ligakonkurrent Oberwesel ist Erster in der A Staffel 6 und will die Runde als Doublesieger abschließen. Oberwesel ist in dem Halbfinale klarer Favorit, aber Ober Kostenz schaltete in den Runden zuvor auswärts Morshausen und Masburg aus.

SG Dickenschied/Gemünden – SG Nörtershausen/Oppenhausen/Udenhausen (Mi., 19.30 Uhr, in Gemünden). Nicht nur wegen der geografischen Nähe träumt B-Ligist Dickenschied/Gemünden (Dritter in der B 9) vom Endspiel in Biebern – und dem Ort, an dem man vor zwei Jahren aus der A-Klasse abgestiegen ist. Mit Niederburg, Vorderhunsrück und Kirchberg II hat das Team von Michael Minke schon drei A-Klässler aus dem Wettbewerb geworfen. Nun soll der vierte Streich folgen. Die Chancen darauf stehen gut, denn Dickenschied ist gut drauf und Gast SG Nörtershausen steht als abgeschlagenes Schlusslicht in der Koblenzer A Staffel 4 vor dem Abstieg in die B-Klasse.

Kreispokal 2 (C-Klasse)

SG Biebertal/Unterkülztal II – SSV Boppard II (Mi., 19.30 Uhr, in Neuerkirch). Der Tabellenneunte der C Staffel 13 empfängt den Sechsten der C 9. Vor allem die Biebertaler Reserve dürfte besonders motiviert sein, denn das Finale findet am 31. Mai auf dem eigenen Platz in Biebern statt. Das zweite Halbfinale findet erst am 30. April statt, wenn die SG Braunshorn/Ehrbachtal II den Sieger der Partie SSV Buchholz gegen SG Bremm II (Viertelfinale am 19. April) begrüßt.