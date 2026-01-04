Die SG Mittelhof lädt ein Weitershagen Cup in Wissen verspricht Budenzauber pur Moritz Hannappel 04.01.2026, 11:58 Uhr

i Budenzauber: Attraktive Duelle verspricht der 1. Weitershagen Cup in Wissen, der von der SG Mittelhof/Niederhövels ausgetragen wird. Klaus Castor/Archiv

Spannende Hallenfußball-Duelle beim Weitershagen Cup: In Wissen spielen an zwei Tagen mehrere Altherren- und Seniorenteams um den Sieg. Packende Spiele, Überraschungen und besondere Aktionen außerhalb des Spielfelds sind garantiert.

Am Freitag, 16. Januar, und am Samstag, 17. Januar, steht die Konrad-Adenauer-Sporthalle in Wissen ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Beim Weitershagen Cup lädt die SG Mittelhof/Niederhövels zu zwei sportlich attraktiven Turniertagen ein, die sowohl Freunde des Altherren- als auch des Seniorenfußballs ansprechen.







