Weitershagen Cup in Wissen verspricht Budenzauber pur

Spannende Hallenfußball-Duelle beim Weitershagen Cup: In Wissen spielen an zwei Tagen mehrere Altherren- und Seniorenteams um den Sieg. Packende Spiele, Überraschungen und besondere Aktionen außerhalb des Spielfelds sind garantiert.
Am Freitag, 16. Januar, und am Samstag, 17. Januar, steht die Konrad-Adenauer-Sporthalle in Wissen ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Beim Weitershagen Cup lädt die SG Mittelhof/Niederhövels zu zwei sportlich attraktiven Turniertagen ein, die sowohl Freunde des Altherren- als auch des Seniorenfußballs ansprechen.