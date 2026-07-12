Tore und Emotionen zum Auftakt Weitefeld und Westerburg starten stark in Conze-Cup Jona Heck 12.07.2026, 12:54 Uhr

i Die SG Westerburg widmete den Sieg über Höhr-Grenzhausen ihrem verletzten Spieler Niklas Henry. Boris Oschewsky

Zum Auftakt des Conze-Cups 2026 brillieren die Bezirksligisten Weitefeld und Westerburg mit klaren Siegen. Besonders Weitefeld überzeugt mit einem 7:0-Erfolg. Die Westerburger zeigen indes eine emotionale Geste und denken an einen Mitspieler.

Der Conze-Cup 2026 ist offiziell eröffnet: Am Samstagnachmittag fanden die ersten beiden Gruppenspiele beim diesjährigen Conze-Cup auf dem Gebhardshainer Rasenplatz statt. Der Gastgeber SG Gebhardshainer Land traf im Eröffnungsspiel auf den Bezirksliga-Aufsteiger SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth/Mörlen/Norken.







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