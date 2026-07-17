Die Gruppenphase des diesjährigen Conze Cups ist absolviert. Im Spiel um Platz drei trifft Gastgeber Gebhardshain auf Höhr-Grenzhausen, ehe Weitefeld im Finale auf Bezirksliga Ost-Konkurrent Westerburg trifft.
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Die Gruppenphase des diesjährigen Conze Cups ist gespielt. Nachdem die SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth/Mörlen/Norken das Eröffnungsspiel gegen Gastgeber SG Gebhardshainer Land mit 7:0 gewinnen konnte, bezwangen sie auch den Rheinlandliga-Aufsteiger SG 06 Betzdorf im zweiten Gruppenspiel mit 2:1 (0:0) und sicherten sich so den Einzug ins Finale.