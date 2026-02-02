Absagen nach Schnee und Frost Weitefeld schlägt Mudersbach bei erster Freilufteinheit Moritz Hannappel 02.02.2026, 12:02 Uhr

i Beim Testspiel unterlag die SG Mudersbach (in Blau) der SG Weitefeld (in Schwarz) mit 0:2. Beide Treffer für die Westerwälder erzielte Sam Dustin Bimber (rechts in Schwarz). Manfred Böhmer/balu

Auch wenn nicht alle Spieler und Trainer Fans der anstrengenden Vorbereitungszeit sind, würden die meisten doch ganz gerne endlich ordentliche Einheiten im Freien absolvieren können. Immerhin: Weitefeld und Mudersbach konnten testen – im Siegerland.

Frost und Schnee sorgen im Fußballkreis Westerwald/Sieg weiterhin für schwere Bedingungen in der Vorbereitung. Zum Leidwesen einiger Vereine, mussten geplante Testspiele kurzfristig abgesagt werden. So konnte Bezirksliga-Spitzenreiter SG 06 Betzdorf nicht wie angedacht beim A-Ligisten SV Adler Niederfischbach spielen.







