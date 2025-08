In der ersten Pokalrunde des Fußballverbandes Rheinland hat es die eine und andere Überraschung gegeben. So wie zum Beispiel der Sieg des A-Ligisten SG Weißenthurm über den Bezirksligisten Anadolu Koblenz genauso wie der Sieg des A-Ligisten FC Plaidt gegen den einen Klasse höher spielenden TuS Oberwinter. Meistens aber setzten sich die Favoriten durch. Klar war’s es beispielsweise beim Rübenacher 4:0 in Westum und beim Andernacher 8:0 in Dickenschied, beim Mendiger 4:0 in Buchholz, dem 8:0 der SG Augst bei der SG Mosel Löf II und dem Immendorfer 4:0 in Bad Breisig. Einige Spiele stehen noch aus, unter anderem die Partie am Mittwoch, 6. August (19.30 Uhr) zwischen dem FC Arzheim und dem SV Untermosel.

SG Kempenich/Spessart/Rieden/Volkesfeld – TuS Kirchberg 0:5 (0:3)

Die Kombinierten aus Kempenich, Spessart, Rieden und Volkesfeld haben sich als C-Ligist gegen den vier Klassen höher angesiedelte Rheinland- und ehemaligen Oberligisten TuS Kirchberg ordentlich aus der Affäre gezogen und nur fünf Gegentore kassiert. Nico Wilki per lupenreinem Hattrick in der ersten Hälfte (5., 30., 42.), Silas Wilbert (75.) und Erik Milz (89.) schossen die Hunsrücker zum verdienten Sieg, ein Sonderlob verdienten sich aber die Hausherren, die auf dem heimischen Rasen in Kempenich dem haushohen Favoriten das Leben so schwer wie möglich machten.

SG Dernau/Mayschoss – SV Oberzissen 1:3 (0:0)

Einen Pokalkrimi lieferten sich A-Ligist Dernau und der klassenhöhere Bezirksligist SV Oberzissen. In der 81. Minute schoss Dernaus Co-Trainer Michael Radermacher, der aufgrund von Personalproblemen als Feldspieler auflief, den Außenseiter in Front. Die Freude über die Führung und einen möglichen Pokalcoup währte aber nur kurz, denn der eingewechselte Valentino Klaes erzielte quasi im Gegenzug den schnellen Ausgleich (82.) und in der 90. Minute die 2:1-Führung für Oberzissen.

Klaes avancierte im Anschluss vollends zum Matchwinner, da er in der dritten Minute der Nachspielzeit noch einen Elfmeter rausholte, den Jannik Schneider zum 3:1-Endstand verwandelte. „Trotz der späten Niederlage gehen wir gestärkt aus dem Spiel, zumal wir heute stark ersatzgeschwächt aufgelaufen sind“, bilanzierte Dernaus Radermacher. SVO-Coach Eike Mund meinte: „Trotz des späten Rückstandes sind wir ruhig geblieben und haben uns insgesamt völlig verdient durchgesetzt.“

SSV Buchholz – SV Eintracht Mendig 0:4 (0:2)

Der Rheinlandligist SV Eintracht Mendig hat seine Pflichtaufgabe gelöst und ist durch einen glanzlosen 4:0-Sieg beim B-Klassen-Aufsteiger Buchholz in die nächste Runde eingezogen. Gegen sehr tief stehende und in der Defensive aufopferungsvoll kämpfende Hausherren markierte Tim Montermann in der ersten Halbzeit (35., 42.) sowie Brice Braquin Mitel (69.) und Sommerneuzugang Matthias Wengenroth (77.) im zweiten Durchgang die Tore.

Mendigs Trainer Damir Mrkalj war mit dem Ergebnis zufrieden, leistungstechnisch sah er aber noch Luft nach oben: „Es war ein Spiel auf ein Tor gegen zwei kompakte Ketten des Gegners. Wir waren aber oftmals zu hektisch und unkonzentriert in unseren Situationen und haben so einige Zeit benötigt, um zum Torerfolg zu kommen. Letztlich zählt aber nur das Erreichen der zweiten Runde.“

TV Mülhofen – TuS Mayen 0:2 (0:1)

Einen verdienten, aber teuer erkauften Pokalsieg sicherte sich Bezirksligist TuS Mayen beim B-Ligisten TV Mülhofen. Mayen tat sich schwer, ging nach rund einer halben Stunde jedoch durch einen Foulelfmeter, den Tim Oliver Gilles sicher verwandelte, in Führung. Da Mülhofen mit viel Aufwand stark verteidigte, sollte der erlösende zweite Treffer erst in der 78. Minute durch den vom TSV Emmelshausen gekommenen Simon Scheid fallen.

i Tapfer wehrte sich der TV Mülhofen (rote Trikots) gegen den TuS Mayen. Jörg Niebergall

Die Freude über den Einzug in die nächste Runde war bei den Gästen allerdings, aufgrund gleich dreier verletzungsbedingter Wechsel stark getrübt. So mussten Kristian Taskov, Sadik Mert Mol und Torhüter Dominik Klein vorzeitig den Platz verlassen. „Das ist natürlich nicht das, was man als Trainer in der ersten Pokalrunde erleben möchte. Der Sieg war verdient, aber glanzlos und aufgrund der Verletzten fast schon zweitrangig“, befand TuS-Coach Marc Steil. Mülhofens Umut Can Bora war mit der Darbietung seiner Mannschaft hochzufrieden: „Wir haben enorm viel Aufwand betrieben und so eine richtig gute Leistung gezeigt. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft.“

SG Bad Breisig – TuS Immendorf 0:4 (0:2)

Rheinlandligist TuS Immendorf hat die unangenehme Aufgabe beim starken A-Ligisten Bad Breisig mit Bravour gemeistert. Andreas Nicolay (26.) und Jan Knopp (32.) schossen den Favoriten in Front, ehe eine Gelb-Rote Karte gegen Kliger Zeka (45.+1) den Gastgebern endgültig die Hoffnung auf einen Pokalcoup nahm. Marvin Weber (59.) und Alexander Ohlig (75.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, wenngleich Bad Breisig mit einem Mann weniger tapfer dagegen hielt.

i Die SG Bad Breisig/Inter Sinzig (in Blau) wehrte sich gegen den TuS Immendorf tapfer, verlor letztendlich aber mit 0:4. Martin Gausmann

„Wir haben gut dagegengehalten und trotz der Unterzahl das Ergebnis im Rahmen gehalten“, zeigte sich Bad Breisigs Trainer Jacques Daoud zufrieden. Die gleiche Stimmungslage konnte man auch bei Immendorfs Trainer Marvin Schenk vernehmen: „Die Pflichtaufgabe haben wir erfüllt. Natürlich hätten wir gerne das eine oder andere Tor mehr geschossen, letztlich sind wir aber so oder so eine Runde weiter.“

SG Mosel Löf II – SG Augst Eitelborn 0:8 (0:2)

20 Minuten lang ärgerte B-Ligist SG Mosel Löf II den haushohen Favoriten Augst Eitelborn, ehe ein Elfmeter von Moritz Brendler den Torreigen der Gäste einläutete (21.). Benedikt Knopp erhöhte noch vor der Pause (35.), nach dem Seitenwechsel sorgten erneut Brendler (47.), Lennox Simon per lupenreinem Hattrick (51., 68., 80.) und Knopp mit zwei weiteren Toren (85., 87.) für klare Verhältnisse.

„Wir haben uns zu Beginn auf Augenhöhe bewegt, ein strittiger Elfmeter hat die Partie dann aber zugunsten der Gäste kippen lassen. Am Ende geht die Niederlage in Ordnung, obwohl das Ergebnis ein wenig zu hoch ausfiel“, bilanzierte der Löfer Trainer Klaus Mayer. Der Augster Spielertrainer Robin Reifenberg meinte: „Löf hatte den einen oder anderen Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft dabei und war somit kein gewöhnlicher B-Ligist. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten haben wir im Laufe des Spiels aber keine Zweifel aufkommen lassen.“

SG Westum/Löhndorf – FV Rübenach 0:4 (0:2)

Marcel Miller brachte den Neu-Rheinlandligisten nach elf Minuten in Führung. Quasi mit dem Pausenpfiff besorgte Johannes Stenz das 2:0. Mit dem sehenswerten 3:0 war die Partie nach einer Stunde entschieden. Hamza Aliou leitete ein, Pascal Tillmanns flankte und Miller war aus zehn Metern mit einem mustergültigen Kopfball zur Stelle. Den Schlusspunkt setzte Niklas Bürher in der Nachspielzeit.

„Ein sehr ordentlicher Auftritt mit viel Ballbesitz. Wichtig war mir, dass am Ende auch die Null steht. Das war in der Vorbereitung noch nicht der Fall. Jetzt freuen wir uns auf den Rheinlandligaauftakt.“

Benedikt Lauer, Trainer des FV Rübenach

„Ein sehr ordentlicher Auftritt mit viel Ballbesitz. Wichtig war mir, dass am Ende auch die Null steht. Das war in der Vorbereitung noch nicht der Fall. Jetzt freuen wir uns auf den Rheinlandligaauftakt“, erklärte FVR-Trainer Benedikt Lauer. „Unterm Strich sind wir gar nicht unzufrieden. Ich fand, wir haben gut dagegengehalten, es war am Ende auch ein Tor zu hoch. Auf jeden Fall können wir mit einem guten Gefühl dem Bezirksligastart entgegensehen“, konstatierte Westums Akteur Merlin Erens.

SG Dickenschied/Gemünden – SG 99 Andernach 0:8 (0:3)

Der Rheinlandligist erlebte einen entspannten Pflichtspielauftakt. „Ein Zwei-Klassen-Unterschied war zu sehen. Es war schlicht standesgemäß“, erklärte SG 99-Trainer Kim Kossmann, der mit einem Fünffachwechsel nach 65 Minuten auch noch einiges an Spielpraxis ermitteln konnte. „Wir wollen uns auch bedanken, denn wir sind hier sehr herzlich empfangen worden. Im Vorfeld gab es bei einer Verlegung auch keinerlei Probleme und gute Kommunikation. Ein ganz sympathischer Verein, für den es mir dann fast leidtut, uns gezogen zu haben. Sicherlich wäre ein Hunsrückduell für die Zuschauer interessanter gewesen“, sagte Kossmann.

„Nach einer halben Stunde und dem ersten Gegentreffer war es eine Lehrstunde. Davor war es schon gut, auch mit zwei Chancen unsererseits. Andernach hat schon eine tolle Mannschaft“, sagte Michael Minke, Trainer der Gastgeber. Tore: 0:1 Tim Esten (33.), 0:2 Daniel Neunheuser (37.), 0:3 Esten (43.), 0:4 Linus Wingenbach (47.), 0:5 Marius Wingenbach (61.), 0:6, 0:7 Argjend Idrizi (71., 87.), 0:8 Aaron Luis de Abreu (90.).

SG Weißenthurm – SV Anadolu Spor Koblenz 2:1 (0:1)

In der Nachspielzeit agierten beide Seiten beim Spielstand von 1:1 mit offenem Visier. Anadolu machte im Mittelfeld den entscheidenden Fehler. Hüseyin Atlen nutzte diesen zu seinem zweiten, dem spielentscheidenden Tor. Großer Jubel herrschte danach beim A-Ligisten aus Weißenthurm.

„Das war ein richtig schönes Pokalspiel mit viel Spannung. Wir haben stark begonnen und sind doch in Rückstand geraten. Nach der Pause hat die Mannschaft wirklich vorbildlich gekämpft, den Ausgleich erzwungen und ist dann bis zum Siegtreffer ruhig geblieben“, lobte Weißenthurms Spielertrainer Patrick Birkner. „Glückwunsch an die Gastgeber, die einfach effektiver waren. Uns hat ein wenig die Durchschlagskraft gefehlt und am Ende die Zeit, den Rückstand noch einmal zu kompensieren. Wir hatten vielleicht etwas mehr Spielanteile, haben aber zu wenig daraus gemacht“, erklärte Anadolus Co-Trainer Volkan Karaman. Tore: 0:1 Emre Onbasi (42.), 1:1, 2:1 Hüseyin Atlen (66., 90.+3).

FC Plaidt – TuS Oberwinter 3:2 (2:0)

Durchaus verdient setzten sich die klassentieferen Plaidter am heimischen Pommerhof durch. „Eine sehr engagierte, gute Defensivleistung“, befand FC-Trainer Kai Wagner zufrieden. „Für uns natürlich ein bescheidener Auftakt, vor allem auch in der Art und Weise. Diese Niederlage geht voll in Ordnung“, gab Oberwinters Trainer Mario Brötz unumwunden zu.

i Der FC Plaidt (in Grün) sorgte mit dem 3:2 gegen den TuS Oberwinter für eine Überraschung in der ersten Rheinlandpokalrunde. Jörg Niebergall

Nach einem Doppelpack von Noah Nestler schafften die Oberwinterer im zweiten Durchgang zweimal den Anschluss und hatten in letzter Sekunde durch Mirco Koll auch noch eine Ausgleichschance. „Letztlich hat Plaidt das Weiterkommen aber auch mehr gewollt“, sagte Brötz. „Dass man am Ende gegen einen Bezirksligisten etwas ins Schwimmen gerät ist durchaus normal. Insgesamt war es eine ganz starke Mannschaftsleistung“, meinte Wagner. Tore: 1:0, 2:0 Noah Nestler (23., 45.), 2:1 Max Blohm (54.), 3:1 Moritz Rollepatz (59.), 3:2 Mirco Koll (86.).

FC Urbar – FC Metternich 3:4 (2:1)

Ein unterhaltsamer Saisonauftakt der neuen Bezirksligakonkurrenten, welcher in letzter Sekunde durch einen Treffer von Metternichs Linksverteidiger Nils Vogt entschieden wurde. Die Gäste gingen früh in Führung, umgehend beantwortet durch Urbars Julian Holzem und einem direkten Freistoßtor von Nuno Parschau. Lange hatte die 2:1-Führung Bestand, ehe es Mitte der zweiten Halbzeit hektischer wurde. Zunächst sah der Metternicher Emre Simsek Rot nach hartem Foulspiel (57.). Sechs Minuten später ebenso der Urbarer Ivan Serdarusic wegen Foulspiels. „In beiden Aktionen hätte auch die Gelbe Karte gereicht“, sagte Metternich-Co-Trainer Artur Weirich, und Urbars Coach Gökan Bigün stimmte dem zu. Bei der Gelb-Rote Karte gegen FCU-Akteur Sebastian Fetz wegen wiederholten Foulspiels bestanden danach keine Zweifel.

Die Gäste glichen danach aus und übernahmen die Führung, ehe Parschau per Elfmeter nach Foul von Keeper Marcel Kemper wieder ausglich (81.). In der Schlussminute gelang dann Vogt nach abgefälschtem Schuss von Moritz Pies die Entscheidung. „Etwas anders hatten wir es uns schon vorgestellt, vor allem ohne drei Gegentreffer. Aber es war ein Elfmeter und ein direkter Freistoß dabei. Trotz des längeren Rückstandes hatte ich aber nie Zweifel am Weiterkommen. Ab der zweiten Halbzeit waren wir auch die bessere Mannschaft und ab der 75. Minute hatten wir auch mehr Kraft“, meinte Weirich.

„Ein sehr gutes Spiel unsererseits gegen eine der besten Mannschaften der Bezirksliga. Und wir sind ja immer noch Neuling.“

Gökan Bigün, Trainer des FC Urbar

„Ein sehr gutes Spiel unsererseits gegen eine der besten Mannschaften der Bezirksliga. Und wir sind ja immer noch Neuling. Mitentscheidend waren sicherlich die Platzverweise, aber auch danach hatten wir die Chance zum 4:3. Auch weil wir noch auf einige Jungs urlaubsbedingt verzichten mussten, macht uns dieses Spiel viel Mut“, erklärte Bigün.

Tore: 0:1 Elias Trieb (4.), 1:1 Julian Holzem (5.), 2:1 Nuno Parschau (9.), 2:2 Philipp Brittner (66.), 2:3 Jeremy Heyer (76.), 3:3 Parschau (81., Foulelfmeter), 3:4 Nils Vogt (90.).