Weg nach Biebern steht fest: D-Junior zieht  Halbfinals

Wer spielt am 31. Mai die beiden Finals um den Kreispokal 1 und 2 in Biebern? Bis das feststeht, dauert es noch etwas, der Weg nach Biebern indes steht nun fest.

Der Weg nach Biebern zum Endspieltag am 31. Mai steht fest im Fußball-Kreispokal 1 und 2, denn beim Training der D-Junioren der JSG Hunsrück-Mittelrhein in Weiler schnappte sich Kreissachbearbeiter Michael Melzer aus Boppard Jugendfußballer Paul Heidebrecht und ließ ihn die „Road to Biebern“ auslosen.

Der D-Junior zog die Partien für die Halbfinals am 9. April. Allerdings müssen insgesamt drei Viertelfinals noch gespielt werden. Im Kreispokal 1 trifft der Sieger aus der Partie (am 2. April) SC Weiler/SG Viertäler Oberwesel daheim auf A-Ligist SG Ober Kostenz/Kappel (A Staffel 6). Das zweite Halbfinale bestreiten die SG Dickenschied/Gemünden (B Staffel 9) und die SG Nörtershausen (A Staffel 4). Im Kreispokal 2 der C-Ligisten sehen die Halbfinals so aus: Sieger aus SG Braunshorn/Ehrbachtal II gegen TuS Ellern (am 28. März) gegen den Sieger aus SSV Buchholz und SG Bremm II (am 19. April) sowie im anderen Halbfinale SG Biebertal/Unterkülztal II gegen SSV Boppard II.