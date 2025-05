Was man zum Rheinlandpokal-Finale wissen muss

Die Partie zwischen Rot-Weiss Koblenz und dem FV Engers ist einmal mehr Teil des „Finaltags der Amateure“, der live in der ARD zu sehen ist. Was sonst noch wichtig ist rund um das Rheinlandpokal-Finale.

Rot-Weiss Koblenz oder der FV Engers – wer gewinnt den Rheinlandpokal? Am Samstag um 12.30 Uhr kommt es im Stadion Oberwerth erstmals zu dieser Finalpaarung. In fünf der jüngsten sieben Pokalendspielen war zwar eine der beiden Mannschaften vertreten, beide zusammen jedoch noch nie. Und: Sowohl Rot-Weiss als auch Engers gewannen diese insgesamt fünf Endspiele, die Koblenzer dreimal, der FVE zweimal. Alles Wichtige zum Spiel:

Der Weg ins Finale: Die sportlich schwierigste Aufgabe des FC Rot-Weiss Koblenz wartete im Viertelfinale: Im Stadtderby gegen TuS Koblenz setzte man sich vor knapp 2500 Zuschauern mit 1:0 nach Verlängerung durch. Nach einem Freilos in Runde eins gewann das Team zudem beim FC Urbar II mit 11:0 (2. Runde), beim SV Weitersburg mit 2:1 (3. Runde) und bei der SG Müschenbach mit 4:1 (Achtelfinale), bevor es im Halbfinale durch ein 2:0 beim TuS Kirchberg ins Endspiel ging.

Nach einem Freilos in der ersten Runde zog der FV Engers durch Erfolge bei der TuS Burgschwalbach (2:1 in der 2. Runde), beim TuS Asbach (2:1 in der 3. Runde), beim TuS Mosella Schweich (8:7 nach Elfmeterschießen im Achtelfinale), gegen die Sportfreunde Eisbachtal (4:1 im Viertelfinale) und gegen Eintracht Trier (2:1 im Halbfinale) ins Endspiel ein.

Das Schiedsrichter-Team: Geleitet wird die Partie von Oberliga-Schiedsrichter Philipp Michels (SV Oberkyll), ihm assistieren Ronny Jäckel (SV Rheinland Mayen) und Hermann Schmidt (FC Karbach). Vierter Offizieller ist Pascal Lichtenthäler (Sportfreunde Daaden).

Live-Übertragung im Rahmen des Finaltags der Amateure: Die Pokalendspiele der Landesverbände sind im Rahmen der zehnten Auflage des Finaltags der Amateure in einer mehr als siebenstündigen Livekonferenz in der ARD zu sehen. Beginn ist um 12 Uhr, die Übertragung der 20 Landespokalendspiele gliedert sich in drei Teilkonferenzen mit vier verschiedenen Anstoßzeiten (12.30 Uhr, 14.30, 16.30, 17.30).

Tickets: Tickets sind in allen Kategorien und für alle Bereiche noch verfügbar. Die Tageskassen werden am Spieltag geöffnet sein. Alle Informationen zum Ticketverkauf gibt es hier: https://bit.ly/tickets-pokalfinale2025

Parken: Kostenfreie Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem auf dem großen Parkplatz vor dem Kunstrasenplatz. Aufgrund der beschränkten Kapazitäten wird dringend zu einer frühzeitigen Anreise geraten, bestenfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln.