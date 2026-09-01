Pokal-Derby in Liebshausen Was ist beim FC Emmelshausen-Karbach los? Michael Bongard 01.09.2026, 16:16 Uhr

i Was ist los beim FC Emmelshausen-Karbach? Trainer Patrick Kühnreich (vorne) macht sich Gedanken, wie er nach zwei Pleiten in der Oberliga seine Elf wieder in die Spur bekommt beim Pokal-Derby am Mittwoch (18 Uhr) beim Bezirksligisten SG Liebshausen. Jörg Niebergall

Nach einem 0:5 und 0:4 in der Oberliga steht der FC Emmelshausen-Karbach im Rheinlandpokal im Derby beim Bezirksligisten SG Liebshausen unter Druck. Ein Ausscheiden im für ihn so wichtigen Pokalwettbewerb kann sich der FCEK eigentlich nicht leisten.

Nur eine Mannschaft aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis wird im Lostopf der dritten Runde im Fußball-Rheinlandpokal drin sein: Mit dem Mitte-Bezirksligisten SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal und dem Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach stehen sich die beiden einzig übrig gebliebenen Hunsrück-Teilnehmer in Runde zwei gegenüber.







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