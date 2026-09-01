Nach einem 0:5 und 0:4 in der Oberliga steht der FC Emmelshausen-Karbach im Rheinlandpokal im Derby beim Bezirksligisten SG Liebshausen unter Druck. Ein Ausscheiden im für ihn so wichtigen Pokalwettbewerb kann sich der FCEK eigentlich nicht leisten.
Lesezeit 3 Minuten
Nur eine Mannschaft aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis wird im Lostopf der dritten Runde im Fußball-Rheinlandpokal drin sein: Mit dem Mitte-Bezirksligisten SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal und dem Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach stehen sich die beiden einzig übrig gebliebenen Hunsrück-Teilnehmer in Runde zwei gegenüber.