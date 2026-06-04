Gemeinsam stark Was den BSC Güls von anderen Vereinen abhebt Stefan Lebert 04.06.2026, 12:40 Uhr

i Während sich das Gülser Trainerteam mit (von rechts) Cihan Akkaya, Co-Trainer Marco Koch und (links) dem spielenden Co-Trainer Kerim Arslan um die Mannschaft des BSC kümmern, sorgt Abteilungsleiter Christoph Schmidt (Zweiter von links) mit seinem Vorstandsteam für optimale Voraussetzungen neben dem Platz. Stefan Lebert

Der BSC Güls feiert den Aufstieg in die Bezirksliga. Auch drumherum im Verein hat sich viel getan – wie Abteilungsleiter Christoph Schmidt im Interview erzählt.

Christoph Schmidt weiß schon gar nicht mehr, seit wann er beim BSC Güls die Abteilungsführung der Fußballer übernommen hat. „Vor zehn Jahren“, sagt er, „vielleicht ist es auch schon länger her.“ Fakt ist, Schmidt kommt aus dem Verein, hat dort in allen möglichen Mannschaften gespielt, als es noch um Punkte in der C- und D-Klasse ging, und ist auch schon mal mit dem BSC aufgestiegen.







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