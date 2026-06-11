Es war ein emotionaler Abend vor toller Kulisse auf dem Oberwerth: Nach der Partie jubelten der FC Rot-Weiss Koblenz II und die SG Maifeld-Elztal über den Aufstieg in die Bezirksliga. Stimmen zum 1:1 von glücklichen Spielern und von Verantwortlichen.
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Als Yannik Schneider in der siebten Minute der Nachspielzeit den 1:1-Endstand in der Partie der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga beim FC Rot-Weiss Koblenz II auf dem Oberwerther Kunstrasenplatz erzielte, kannte die Freude bei der SG Maifeld-Elztal keine Grenzen mehr.