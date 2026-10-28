Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld startet eine Spenden-Challenge, um mit der Kraft des Sports Hoffnung zu schenken. Vereine in der gesamten Region sind eingeladen, für die Kinderkrebshilfe Gieleroth aktiv zu werden.
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Fußball verbindet, begeistert – und kann auch Leben verändern. Genau das zeigt jetzt eine besondere Aktion der SG Wallmenroth/Scheuerfeld. Mit einer regionalen Spenden-Challenge wollen die beiden Seniorenteams der SG weitere Vereine anstecken und eine große Welle der Hilfsbereitschaft für krebskranke Kinder und ihre Familien auslösen.