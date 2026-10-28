Kicken für den guten Zweck Wallmenroths Spenden-Challenge rollt durch die Region Jona Heck 28.10.2026, 10:31 Uhr

i Die beiden Seniorenteams der SG Wallmeroth/Scheuerfeld rufen die nächste soziale Aktion ins Leben. Bei der Spenden-Challenge sind alle Vereine aufgerufen, mitzumachen. Regina Brühl/SG Wallmenroth

Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld startet eine Spenden-Challenge, um mit der Kraft des Sports Hoffnung zu schenken. Vereine in der gesamten Region sind eingeladen, für die Kinderkrebshilfe Gieleroth aktiv zu werden.

Fußball verbindet, begeistert – und kann auch Leben verändern. Genau das zeigt jetzt eine besondere Aktion der SG Wallmenroth/Scheuerfeld. Mit einer regionalen Spenden-Challenge wollen die beiden Seniorenteams der SG weitere Vereine anstecken und eine große Welle der Hilfsbereitschaft für krebskranke Kinder und ihre Familien auslösen.







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