Kreispokal Ww/Sieg Wallmenroth und Schönstein ziehen ins Halbfinale ein 16.10.2025, 15:28 Uhr

i Mittelhofs Kapitän Maurice Michel und seine SG Mittelhof (in Schwarz) mussten sich gegen die SG Wallmenroth und Jonas Meyer (in Grau) geschlagen geben. Manfred Böhmer/balu

Die ersten beiden Viertelfinalpartien im Kreispokal Ww/Sieg der A- und B-Klassen wurden gespielt. Dabei gewann die SG Wallmenroth gegen die SG Mittelhof, Schönstein zog beim letzten verbliebenen B-Ligisten Harbach ins Halbfinale ein.

Im Kreispokal Ww/Sieg der A- und B-Klassen wurden am Mittwochabend gleich drei Partien ausgetragen. Während die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau im letzten Achtelfinale gegen die SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain überraschend deutlich mit 5:0 gewann, spielten die SG Wallmenroth/Scheuerfeld, die SG Mittelhof/Niederhövels, die SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf und die Sportfreunde Schönstein untereinander die ersten beiden ...







