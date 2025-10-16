Kreispokal Ww/Sieg
Wallmenroth und Schönstein ziehen ins Halbfinale ein
Mittelhofs Kapitän Maurice Michel und seine SG Mittelhof (in Schwarz) mussten sich gegen die SG Wallmenroth und Jonas Meyer (in Grau) geschlagen geben.
Manfred Böhmer/balu

Die ersten beiden Viertelfinalpartien im Kreispokal Ww/Sieg der A- und B-Klassen wurden gespielt. Dabei gewann die SG Wallmenroth gegen die SG Mittelhof, Schönstein zog beim letzten verbliebenen B-Ligisten Harbach ins Halbfinale ein.

Im Kreispokal Ww/Sieg der A- und B-Klassen wurden am Mittwochabend gleich drei Partien ausgetragen. Während die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau im letzten Achtelfinale gegen die SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain überraschend deutlich mit 5:0 gewann, spielten die SG Wallmenroth/Scheuerfeld, die SG Mittelhof/Niederhövels, die SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf und die Sportfreunde Schönstein untereinander die ersten beiden ...

