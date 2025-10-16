Die ersten beiden Viertelfinalpartien im Kreispokal Ww/Sieg der A- und B-Klassen wurden gespielt. Dabei gewann die SG Wallmenroth gegen die SG Mittelhof, Schönstein zog beim letzten verbliebenen B-Ligisten Harbach ins Halbfinale ein.
Lesezeit 2 Minuten
Im Kreispokal Ww/Sieg der A- und B-Klassen wurden am Mittwochabend gleich drei Partien ausgetragen. Während die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau im letzten Achtelfinale gegen die SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain überraschend deutlich mit 5:0 gewann, spielten die SG Wallmenroth/Scheuerfeld, die SG Mittelhof/Niederhövels, die SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf und die Sportfreunde Schönstein untereinander die ersten beiden ...