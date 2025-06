In der kommenden Woche beginnt ganz offiziell auch das Spieljahr 2025/2026. Beim Kern-Haus Cup 2025 testen abermals wieder einige der besten Mannschaften aus dem Kreis Altenkirchen ihre Frühform. Am Donnnerstag, 3. Juli, ab 19.30 Uhr geht es los.

In einer Woche ist es wieder soweit: Der jährliche Kern-Haus Cup der Sportfreunde Wallmenroth steht vor der Tür und verspricht abermals guten Amateurfußball. Einige Top-Mannschaften aus der Region haben ihre Teilnahme zugesagt, um den begehrten Pokal zu erkämpfen. Insgesamt wird um ein Preisgeld von 2000 Euro gespielt. Während der Sieger 1000 Euro einstreicht, wird das weitere Preisgeld auf die Plätze (500 Euro, 300, 200, 100, je 50) verteilt.

Das Eröffnungsspiel wird am Donnerstag, 3. Juli, um 19.30 Uhr, mit der Partie aus Gruppe A zwischen der SG Neitersen/Altenkirchen gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld angepfiffen. Komplettiert wird diese Gruppe von Rheinlandliga-Absteiger SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen. In Gruppe B trifft das ranghöchste Team, der VfB Wissen, auf die SG 06 Betzdorf sowie die SG Müschenbach/Hachenburg. „Die Zuschauer dürfen sich auf eine Reihe packender Spiele mit hoffentlich vielen spektakulären Toren und spannenden Zweikämpfe freuen, die bis zum 12. Juli stattfinden“, heißt es vonseiten der Sportfreunde.

Man of the Match wird nach jedem Spiel ausgezeichnet

Ein besonderes Highlight ist die Auszeichnung des „Man of the Match“ bei jedem Spiel, welche die herausragenden Leistungen der Spieler würdigt. Das große Finale, in dem sich entscheidet, welche Mannschaft den Kern-Haus-Cup mit nach Hause nehmen darf, findet am Samstag, 12. Juli, um 16 Uhr statt.

„Für das leibliche Wohl und kalte Getränke ist während des gesamten Turniers bestens gesorgt – die perfekte Gelegenheit, um mit Familie und Freunden attraktive Fußballspiele zu erleben. Die Sportfreunde Wallmenroth freuen sich darauf, zahlreiche Besucher in der Dasberg-Arena begrüßen zu dürfen“, werben die Wallmenrother.

Der Spielplan

Do., 3. Juli, 19:30 Uhr: Neitersen – Wallmenroth

Fr., 4. Juli, 19.30 Uhr: Wissen – Müschenbach

Sa., 5. Juli, 14.30 Uhr: Malberg – Neitersen

Mo., 7. Juli, 19.30 Uhr: Betzdorf – Wissen

Di., 8. Juli, 19.30 Uhr: Wallmenroth – Malberg

Mi., 9. Juli, 19.30 Uhr: Müschenbach – Betzdorf

Fr., 11. Juli, 19.30 Uhr, Spiel um Platz 3: Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B

Sa., 12. Juli, 16 Uhr, Finale: Sieger Gruppe A – Sieger Gruppe B.

Die Siegerehrung findet im Anschluss statt