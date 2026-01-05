Ahrbach-Cup in Montabaur Vorzeitiges Aus ist für Christof Dillmann kein Drama René Weiss 05.01.2026, 13:00 Uhr

i Im B-Jugend-Turnier des Ahrbach-Cups traf die SG 2000 Mülheim-Kärlich (grüne Trikots) im Endspiel auf die Spvgg EGC Wirges und schnappte sich nach einem gutklassigen Duell den Erfolg. Andreas Hergenhahn

Auch der Nachwuchs war beim Ahrbach-Cup mit einer Menge Eifer bei der Sache. Beim Turnier der B-Jugend musste dabei ein vermeintlicher Favorit etwas überraschend vorzeitig die Segel streichen.

Dass Christof Dillmann die entscheidende Phase des B-Jugend-Turniers beim Ahrbach-Cup nur noch als Zuschauer verfolgte, kam einerseits überraschend, versetzte den Molsberger gleichzeitig aber auch nicht im Geringsten unter Schock. Im Viertelfinale musste die von ihm und Jeffrey Yankey trainierte TuS Koblenz überraschend die Segel gegen die JSG Sportfreunde Westerwald, das Spielgemeinschaftskonstrukt rund um Horressen, streichen.







