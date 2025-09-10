In der vergangenen Saison bestritten die SG BoReiBo und die SG Birlenbach/Schönborn das Endspiel des Kreispokals A/B. Einer der beiden muss heuer seine Finalträume frühzeitig ad acta legen, denn die Teams treffen schon in der 2. Runde aufeinander.

Spannende Duelle erwarten die Fans in der 2. Runde des Fußball-Kreispokals der Ligen A und B, die nach dem ersten Entwurf vom 17. September bis zum 15. Oktober über die Bühne geht. Die Top-Begegnung steigt dabei in Reitzenhain, wo es beim Duell der inzwischen in zwei unterschiedlichen A-Liga-Staffeln zwischen der SG BoReiBo und der SG Birlenbach/Schönborn zu einer Neuauflage des jüngsten Finales kommt, bei dem sich die Dreier-Kombinierten mit 3:0 durchgesetzt hatten. A-Ligisten unter sich sind auch in Miehlen (die SG Mühlbachtal erwartet TuS Burgschwalbach II) und Osterspai (FSV – TuS Holzhausen). Die weiteren Paarungen lauten: TuS Niederneisen – SG Nievern/Arzbach, SG Mühlbachtal II – SG Altendiez/Gückingen, SG Aar-Einrich – SG Rheinhöhen, Spfr Bad Ems – TuS Nassau, SG Altendiez/G. II – SV Diez-Freiendiez. Im Wettbewerb der C-Ligisten spielen in einer Zwischenrunde: TuS Katzenelnbogen/Klingelbach II II – SG Altendiez/G. III, SG Winden/Nassau II – TuS Burgschwalbach III.