Spannende Duelle erwarten die Fans in der 2. Runde des Fußball-Kreispokals der Ligen A und B, die nach dem ersten Entwurf vom 17. September bis zum 15. Oktober über die Bühne geht. Die Top-Begegnung steigt dabei in Reitzenhain, wo es beim Duell der inzwischen in zwei unterschiedlichen A-Liga-Staffeln zwischen der SG BoReiBo und der SG Birlenbach/Schönborn zu einer Neuauflage des jüngsten Finales kommt, bei dem sich die Dreier-Kombinierten mit 3:0 durchgesetzt hatten. A-Ligisten unter sich sind auch in Miehlen (die SG Mühlbachtal erwartet TuS Burgschwalbach II) und Osterspai (FSV – TuS Holzhausen). Die weiteren Paarungen lauten: TuS Niederneisen – SG Nievern/Arzbach, SG Mühlbachtal II – SG Altendiez/Gückingen, SG Aar-Einrich – SG Rheinhöhen, Spfr Bad Ems – TuS Nassau, SG Altendiez/G. II – SV Diez-Freiendiez. Im Wettbewerb der C-Ligisten spielen in einer Zwischenrunde: TuS Katzenelnbogen/Klingelbach II II – SG Altendiez/G. III, SG Winden/Nassau II – TuS Burgschwalbach III.
Vorjahres-Finalistentreffen nun sehr früh aufeinander
