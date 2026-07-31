Erste Runde im Rheinlandpokal Von langen Auswärtsfahrten und spannenden Derbys Lukas Erbelding

Jona Heck 31.07.2026, 09:22 Uhr

i Auch Kuriositäten dürfen im Rheinlandpokal nicht fehlen. So musste der VfB Wissen (in Rot) im vergangenen Jahr beim TuS Montabaur (in Weiß) mit Leibchen spielen. Marco Rosbach

Die erste Runde des Rheinlandpokals steht vor der Tür. Wir geben einen Überblick zu den Duellen am Samstag und Sonntag, die für die Teams aus dem Westerwaldkreis sowie den Kreisen Altenkirchen und Neuwied von Relevanz sind.

Am Wochenende stehen sich die Teams aus der „Region Ost“ des Fußballverbandes Rheinland in zahlreichen Partien in der ersten Runde des Rheinlandpokals gegenüber. So möchte Bezirksligist SG Hundsangen am Samstag seiner Favoritenrolle beim SV Niederfischbach (Kreisliga A) gerecht werden.







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