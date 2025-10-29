Während nun klar ist, wer am 23. November im Viertelfinale des Kreispokals im Fußballkreis Rhein-Lahn aufeinandertreffen wird, steht auch der weitere Weg bis zum Titel. Die Halbfinalspiele sind für Ostersamstag terminiert.
Am Dienstagabend fand eine Auslosung im Kreispokal des Fußballkreises Rhein-Lahn statt. Kreisvorsitzender Oliver Stephan und Kreissachbearbeiter Alexander Wiediker zogen dabei den Weg vom Viertelfinale bis hin zum Finale in den beiden Wettbewerben der A-/B-Klassen und C-Klassse.