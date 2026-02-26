Kreispokal Mosel Viertelfinals in Mittelstrimmig und in Reil Michael Bongard 26.02.2026, 11:30 Uhr

Im Kreispokal Mosel steht das Viertelfinale an – mit dabei sind aus der COC-Region noch der SV Strimmig und die SG Mont Royal.

Im Fußball-Kreispokal Mosel steht das Viertelfinale an: Der SV Dörbach trifft am Samstag um 16 Uhr auf Dhrontal Haag (beide A Staffel 9), die SG Heckenland Niersbach (B 15) empfängt am Sonntag um 13.30 Uhr den A-Klässler Laufeld/ Buchholz. Zeitgleich kämpft der B-14-Tabellenzweite SV Strimmig auf seinem Rasen in Mittelstrimmig gegen den A-9-Tabellenführer SG Neumagen-Dhron um den Einzug ins Halbfinale.







