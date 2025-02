Kreispokal 1 und 2 Viertelfinale: Derbys in Dickenschied und in Boppard 25.02.2025, 13:40 Uhr

i Symbolbild dpa

Wer kommt dem Finale am 31. Mai in Biebern ein gutes Stück näher? Am Mittwoch steht jeweils ein Viertelfinale-Derby im Kreispokal 1 und ein Viertelfinal-Lokalduell im Kreispokal 2 an.

Je ein Halbfinalist steht im Fußball-Kreispokal 1 (für A- und B-Kässler) und 2 (für C-Klässler) bereits fest, am Mittwoch kommt in beiden Wettbewerben der zweite Semifinalist hinzu. Es stehen Derbys in Dickenschied und Boppard an. Kreispokal 1 Zuerst in den Hunsrück – und zu einem Viertelfinal-Knaller.

