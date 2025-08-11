Die 52. und letzte Partie der ersten Runde im Fußball-Rheinlandpokal steigt am Mittwoch um 19.45 Uhr auf dem Hartplatz im Koblenzer Stadtteil Pfaffendorf: Gast und Mitte-Bezirksligist SG Viertäler Oberwesel ist beim C-Klässler SV Pfaffendorf klar favorisiert. Der Sieger der Partie empfängt in Runde zwei am 27. August den Rheinlandliga-Vizemeister SG Mülheim-Kärlich.

Das sollten die Oberweseler sein. Beim drei Klassen tiefer spielenden SV Pfaffendorf, der nach dem Abstieg aus der Bezirksliga 2008 bis in die C-Klasse abstürzte und dort seit 2019 nur Mittelmaß ist, kann eigentlich nichts anbrennen. Oberwesels Trainer Rafael Sousa sagt vor dem Trip auf die Pfaffendorfer Asche: „Es gibt schönere Lose, als mittwochs auf einem Hartplatz bei einem C-Ligisten. Ich werde einige Spieler schonen, aber wir nehmen die Aufgabe ernst und wollen unbedingt das Heimspiel gegen Mülheim-Kärlich haben.“ Zum Ligastart spielte Oberwesel 0:0 in Oberzissen, Pfaffendorf schlug Bendorf-Sayn II mit 4:2.