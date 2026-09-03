Kreispokal Westerwald/Sieg A/B Vier Dreierpacker und ein Spielabbruch in Runde zwei Marco Rosbach 03.09.2026, 11:57 Uhr

i Mel Brucherseifer ist gelernter Torwart, bewies beim 10:2-Kantersieg des VfB Wissen II bei der SG Alsdorf aber auch Torriecher. Genau wie Max Ebach steuerte er gleich drei Treffer bei. Max Jäger, VfB Wissen

Tore satt gab es in einigen Zweitrundenspielen des Fußball-Kreispokals A/B Westerwald/Sieg. Doch nicht jedes „Schützenfest“ fand ein reguläres Ende. Auf einem Platz war schon vor dem Pausenpfiff Feierabend.

Nach dem eher überschaubaren Erstrundenprogramm mit nur sieben vorgeschalteten Partien ist der Fußball-Kreispokal im Kreis Westerwald/Sieg auch bei den A- und B-Ligisten auf Touren gekommen. Nach dem 3:2 des VfB Niederdreisbach gegen die DJK Friesenhagen vom vergangenen Sonntag ist am Mittwochabend das Gros der Spiele über die Bühne gegangen, wobei auf einem Platz allerdings vorzeitig Schluss war.







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