Tore satt gab es in einigen Zweitrundenspielen des Fußball-Kreispokals A/B Westerwald/Sieg. Doch nicht jedes „Schützenfest“ fand ein reguläres Ende. Auf einem Platz war schon vor dem Pausenpfiff Feierabend.
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Nach dem eher überschaubaren Erstrundenprogramm mit nur sieben vorgeschalteten Partien ist der Fußball-Kreispokal im Kreis Westerwald/Sieg auch bei den A- und B-Ligisten auf Touren gekommen. Nach dem 3:2 des VfB Niederdreisbach gegen die DJK Friesenhagen vom vergangenen Sonntag ist am Mittwochabend das Gros der Spiele über die Bühne gegangen, wobei auf einem Platz allerdings vorzeitig Schluss war.