Die Pokalwettbewerbe gelten bekanntermaßen als die große Chance für vermeintliche Außenseiter. Während im Fußball-DFB-Pokal Arminia Bielefeld als Drittligist das Endspiel in Berlin erreicht hat, sind im Westerwald/Sieg-Kreispokal bereits in der Vorschlussrunde die Mannschaften aus der A-Klasse unter sich. Am Ostermontag kämpfen die SG Guckheim/Kölbingen, die Sportfreunde Schönstein, der VfB Wissen II und der VfB Niederdreisbach um den Einzug ins Endspiel.

Zweimal ist es das Duell zwischen einer Mannschaft, die noch Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga hat, und einem Team, das um den Klassenverbleib kämpft. Die Favoriten auf dem Papier haben den Heimvorteil auf ihrer Seite, und der ist vor allem für die Kombinierten aus Guckheim und Kölbingen in dieser Saison ein großer Vorteil. Der Tabellensechste hat auf heimischem Geläuf erst eine Partie verloren. Das ist der Ligabestwert. Ab 15 Uhr empfängt das Team von Trainer Thomas Benner die Sportfreunde Schönstein, die auswärts unverändert Nachholbedarf haben.

In der Liga setzten sich die Favoriten durch

Der VfB Niederdreisbach hätte eigentlich an Gründonnerstag sein Nachholspiel gegen den SV Niederfischbach absolvieren sollen. Die Doppelbelastung mit zwei Partien binnen fünf Tagen rund um das Osterwochenende blieb den Grün-Weißen erspart. Die Begegnung wurde aufgrund des Polizei-Großeinsatzes in Verbindung mit den Mordfällen von Weitefeld abgesagt.

Am Montag hat die Elf von Dennis Reder ab 15.30 Uhr beim VfB Wissen II die Gelegenheit, erstmals seit der Saison 2011/12 wieder in ein Kreispokal-Finale einzuziehen. Auch für Schönstein ist ein so weiter Weg in diesem Wettbewerb ein seltenes Ereignis. Die Gelb-Schwarzen standen zuletzt 2013 unter den letzten vier. In der Liga setzten sich in dieser Saison jeweils die Favoriten durch. Guckheim schlug Schönstein mit 4:1, Wissen die Niederdreisbacher mit 3:0 und 1:0. Aber der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze.

Wallmenroth II auf Kurs „Double“?

Auf Kurs „Double“ bewegt sich die SG Wallmenroth/Scheuerfeld II. Der Tabellenführer der Kreisliga C1 will in der Meisterschaft seine Spitzenposition verteidigen und auch im Pokal der C-Ligisten die restlichen Aufgaben lösen. Die erste dürfte am Montag lösbar sein. Die Sportfreunde Ingelbach II, die ab 15 Uhr in Wallmenroth zu Gast sind, haben ihr Ligaspiel mit acht gegen elf Feldspieler mit 3:26 verloren. Torgarant Florian Gerhardus hat in dieser Begegnung 15 seiner 76 Saisontore erzielt. Im zweiten Halbfinale, ebenfalls am Montag ab 15 Uhr, ist die Drittvertretung der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod beim TuS Bitzen II der Favorit. Westerburg ist in dieser Pokalrunde noch ohne Gegentor, während Bitzen mit dem FSV Merkelbach (2:0 im Achtelfinale) und der SG Neunkirchen/Westernohe/Elsoff-Mittelhofen II (1:0 im Viertelfinale) auf dem Weg ins Halbfinale schon zwei höher eingeschätzte Mannschaften ausschaltete.