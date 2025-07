Mit dem VfB Wissen setzte sich beim Kern-Haus Cup 2025 der Favorit in einem spannenden Finale durch. Dabei konnte der Rheinlandligist am Ende der Partie entscheidend nachlegen. Auch der Gastgeber durfte am Wochenende noch einmal jubeln.

Am Ende jubelte die ranghöchste Mannschaft: Rheinlandligist VfB Wissen setzte sich im Endspiel des Kern-Haus Cup 2025 gegen den Rheinlandligaabsteiger SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen durch. Dabei hatten die Malberger lange eine Hand am Wanderpokal, doch der VfB drehte in der Schlussphase das Spiel auf 5:3 zu ihren Gunsten.

i Das ranghöchste Team strauchelte nur kurz im Endspiel: Der VfB Wissen (in Blau von links: Daniel Reichert, Tim Leidig, Lukas Becher) drehte die Partie gegen die SG Malberg (in Rot). Manfred Böhmer

Beim Duell der langjährigen Rheinlandliga-Rivalen ging der Neu-Bezirksligist durch Sommer-Neuzugang Benjamin Joachim Niklaus mit 1:0 in Führung (23.). Konnte Lukas Becher mit seinem ersten Tor kurz nach dem Seitenwechsel ausgleichen (48.), gingen die Malberger abermals in Front. Noah Steinau traf zum 2:1 (69.) und Justin Nagel erhöhte nur zwei Minuten später gar auf 3:1. Die komfortable Zwei-Tore-Führung brachte aber keine Sicherheit beim Bezirksligisten, der Rheinlandligist von der Sieg erhöhte dagegen das Tempo. Becher – mit seinem zweiten Treffer – gelang der 2:3-Anschlusstreffer (74.). Und nur zwei Minuten später stand es nach dem Tor von Tim Leidig (76.) 3:3.

i Felix Arndt, mit drei Treffern der Torschützenkönig des Kern-Haus Cup 2025, bekam von der Turnierleitung einen Präsentkorb überreicht. Manfred Böhmer

Nach der intensiven ersten Vorbereitungswoche bewies der VfB letztlich den längeren Atem, da Tom Zehler (87.) sowie Til Cordes (90.+2) auf 5:3 für Wissen stellten. Ohne Treffer im Finale blieb Torschützenkönig Felix Arndt, der mit seinen drei Treffern in der Gruppenphase jedoch als Torschützenkönig des Turniers seinen Anteil am Turniersieg hatte.

Gastgeber wird Dritter

Im Spiel um Platz drei sicherte sich Gastgeber SG Wallmenroth/Scheuerfeld mit einem 2:1-Sieg gegen die SG Müschenbach/Hachenburg den dritten Platz und damit 300 Euro Preisgeld. Tim Fischbach brachte den Gastgeber bereits nach 120 Sekunden in Führung. „Man of the Match“ Sascha Mertens erhöhte auf 2:0 (44.). Nachdem Müschenbachs Nico Tzimas auf 2:1 verkürzte (82.), setzte Leon Petri für den Bezirksligaabsteiger den Schlusspunkt zum 3:1 (89.).