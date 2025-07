Bündelung der Kräfte abseits einer klassischen Spielgemeinschaft: Die Fußballer des VfB Nassau treten in der kommenden Runde als dritte Welle des TuS Singhofen in der Kreisliga C an.

Da der VfB Nassau nach Auskunft seines Vorsitzenden Helmut Ludwig voraussichtlich zum Ende des Jahres aufgelöst wird, begab sich der Verein von der Lahn auf die Suche nach einem „Kooperationspartner“ und ist letztlich beim TuS Singhofen fündig geworden. Die VfB-Balltreter sind an der Bäderstraße Basis für eine dritte Mannschaft, die der TuS erstmals in seiner 90-jährigen Geschichte gemeldet hat.

Zuletzt hatten die Nassauer die Runde in der Staffel 7 der Kreisliga C als Tabellensiebter abgeschlossen, im Jahr davor war der VfB in der Staffel 14 Neunter geworden. „Mit Blick auf die nähere Zukunft haben wir uns als kleiner Verein ohne große Reichweite und Jugendabteilung wegen drohenden Spielermangels in der Umgebung umgeschaut und sind froh, beim TuS Singhofen untergekommen zu sein. Dort wurden wir super aufgenommen“, sagt VfB-Trainer Daniel Knoll auf Anfrage dieser Zeitung. Schon in früheren Jahren hatten die Nassauer unter anderem bei benachbarten Vereinen wie dem SV Becheln und dem SV Gutenacker zwecks Zusammenarbeit angefragt. Zu Abschlüssen war es jedoch nicht gekommen.

Frage nach einer Spielgemeinschaft stellte sich nicht

Jörg Höhler, Vorsitzender des TuS Singhofen, erklärt die Bündelung der Kräfte: „Die Frage nach einer Spielgemeinschaft stellte sich für uns nicht, da uns bereits von 43 Spielern die Zusage für zwei Mannschaften vorlagen. Langfristig eröffnet sich aber so für uns die Chance, den Spielbetrieb im Herrenbereich dauerhaft aufrechtzuerhalten. Den Spielern des VfB Nassau bietet sich zudem eine großartige Perspektive, um weiter mit alten Mitspielern gemeinsam aktiv auf dem Platz stehen“, so Höhler.

Daniel Knoll unterstützt Nino Eifler

Bei der Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ bringen sich einige Trainer und Betreuer des VfB in den Stab des TuS Singhofen mit ein. So unterstützt Daniel Knoll bei der ersten Mannschaft die Arbeit von Trainer Nino Eifler. Darüber hinaus leitet Patrick Bonn, der weiterhin von Lucas Juchem unterstützt wird, eine Reserve. Die andere Mannschaft übernehmen Helmut Ludwig und Sean Autor.