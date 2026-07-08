Conze Cup startet am Samstag Verteidigt Favorit Betzdorf in Gebhardshain den Titel? Moritz Hannappel 08.07.2026, 11:00 Uhr

i Auch ohne das Erfolgs-Trainerduo Enis Caglayan (ganz links) und Philipp Euteneuer (hintere Reihe, Zweiter von Rechts) sowie Top-Torjäger Temel Uzun (ganz rechts) wird Rheinlandligaaufsteiger SG 06 Betzdorf in Gebhardshain der Favorit sein. Schaffen die Grün-Weißen die TItelverteidigung? Manfred Böhmer

Eine Woche lang dürfen sich die Fußballfans im Kreis Altenkirchen fast täglich auf ein spannendes Duell in der Sommervorberitung in Gebhardshain freuen. Der Conze Cup startet in seine 3. Auflage. Favorit ist dabei der einzige Rheinlandligist im Feld.

Der Conze Cup ist mittlerweile ein fester Termin im Sommervorbereitungsplan mehrerer Teams aus dem Kreis Altenkirchen und Westerwaldkreis. Auch die dritte Auflage vom 11. bis 18. Juli verspricht wieder spannende Duelle auf dem Sportplatz in Gebhardshain.







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