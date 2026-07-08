Eine Woche lang dürfen sich die Fußballfans im Kreis Altenkirchen fast täglich auf ein spannendes Duell in der Sommervorberitung in Gebhardshain freuen. Der Conze Cup startet in seine 3. Auflage. Favorit ist dabei der einzige Rheinlandligist im Feld.
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Der Conze Cup ist mittlerweile ein fester Termin im Sommervorbereitungsplan mehrerer Teams aus dem Kreis Altenkirchen und Westerwaldkreis. Auch die dritte Auflage vom 11. bis 18. Juli verspricht wieder spannende Duelle auf dem Sportplatz in Gebhardshain.