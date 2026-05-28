Vorhang auf zum definitiv letzten Akt einer aufregenden Saison. In Bornich wetteifern am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr nach dem Finale der C-Ligisten die heimische SG BoReiBo und der SV Diez-Freiendiez um den Fußball-Kreispokal der Ligen A und B.
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In den zurückliegenden Jahren avancierte die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich geradezu zum „Stammgast“ in den Finalspielen des Bitburger Kreispokals der Fußball-Ligen A und B. Nach den Siegen in den Saisons 24/25 (3:0 in Gückingen gegen die SG Birlenbach/Schönborn) und 21/22 (7:2 in DahIheim gegen den TuS Gückingen) und dem knappen Verlust in der Saison 22/23 (4:5 nach Elfmeterschießen in Altendiez gegen den TuS Gückingen) ist aber die neuerliche ...