Kreispokal A/B Rhein-Lahn Verteidigt BoReiBo vor heimischer Kulisse den Titel? Stefan Nink 28.05.2026, 14:15 Uhr

i Wichtiger Faktor auf dem Weg zum erneuten Pokalsieg: An lautstarker Unterstützung dorfte es BoReiBo am Sonntag beim Kreispokalfinale auf eigener Wiese nicht fehlen. Andreas Hergenhahn

Vorhang auf zum definitiv letzten Akt einer aufregenden Saison. In Bornich wetteifern am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr nach dem Finale der C-Ligisten die heimische SG BoReiBo und der SV Diez-Freiendiez um den Fußball-Kreispokal der Ligen A und B.

In den zurückliegenden Jahren avancierte die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich geradezu zum „Stammgast“ in den Finalspielen des Bitburger Kreispokals der Fußball-Ligen A und B. Nach den Siegen in den Saisons 24/25 (3:0 in Gückingen gegen die SG Birlenbach/Schönborn) und 21/22 (7:2 in DahIheim gegen den TuS Gückingen) und dem knappen Verlust in der Saison 22/23 (4:5 nach Elfmeterschießen in Altendiez gegen den TuS Gückingen) ist aber die neuerliche ...







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