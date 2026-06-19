Vortrag in Koblenz Urs Meier über Oliver Kahns prüfende Blicke René Weiss 19.06.2026, 14:29 Uhr

i von links: Christian Kassner (Geschäftsführer Region56+), Pit Arndt, Urs Meier, Christian Schröder (Geschäftsführer Region56+) René Weiss

Urs Meier, einst Weltklasse-Schiedsrichter, gewährt faszinierende Einblicke in die Herausforderungen und Entscheidungen, die im Fußballspiel von zentraler Bedeutung sind. Spannende Anekdoten und kritische Reflexionen inklusive.

Bei den Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in diesen Wochen stehen die Entscheidungen der Schiedsrichter wieder besonders im Fokus. Daran ändert sich vor allem bei bedeutenden Partien nichts. Das ist heute so, das war auch früher so, als Urs Meier zu den weltbesten Unparteiischen zählte.







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