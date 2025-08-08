Durchaus mühevoll hat sich Fußball-Bezirksligist SV Untermosel in der ersten Runde des Rheinlandpokals mit 3:2 (1:1) bei B-Ligist FC Arzheim durchgesetzt. Besonders in der ersten Halbzeit, in der Gästeakteur Amir Rastelica (5.) den SVU zunächst in Führung brachte, ehe Nico Ahlbach einen Aufbaufehler zum Ausgleich nutzte (16.), boten die Hausherren Paroli. Im zweiten Durchgang übernahmen daraufhin die Gäste dank mehr Sicherheit im Ballbesitz die Kontrolle und sorgten mit einem Eigentor von Sebastian Pauly (59.) und einem Treffer von Philipp Brunner (73.) für die Vorentscheidung. Am Ende wurde es aufgrund des Anschlusses durch Luis Simon (87.) noch einmal spannend, eine Überraschung blieb aber aus. „Arzheim hat uns das Leben schwer gemacht. Der Sieg ist verdient, da unsere Positionierung in der zweiten Halbzeit besser war. Das war ein richtig guter Test für den Ligastart“, befand Koberns Trainer Tobias Wirtz, der in zweiten Runde mit seinem Team auf die SG 99 Andernach trifft.