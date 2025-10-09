Sieg im Elfmeterschießen Underdog Hundsangen kegelt Eisbachtal aus dem Pokal Rolf Schulze 09.10.2025, 07:54 Uhr

i Voller Einsatz: Die SG Hundsangen um Julian Hannappel (rotes Trikot) bot den Sportfreunden Eisbachtal (hier mit Niklas Heuser) nicht nur einen harten Kampf, sondern gewann die Partie auch nach Elfmeterschießen. Andreas Hergenhahn

Selbstvertrauen im Rheinlandpokal holen? Das klappte in der Partie zwischen der SG Hundsangen und den Sportfreunden Eisbachtal nur auf einer Seite. Am Ende bezwang der Bezirksligist den Oberligisten nach Elfmeterschießen.

Nach 120 Minuten und anschließendem Elfmeterschießen war die Überraschung perfekt. Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth hat den benachbarten Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal nach einem rassigen Pokalfight in der dritten Runde des Rheinland-Pokals mit 4:3 aus dem Wettbewerb geworfen.







Artikel teilen

Artikel teilen