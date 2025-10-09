Selbstvertrauen im Rheinlandpokal holen? Das klappte in der Partie zwischen der SG Hundsangen und den Sportfreunden Eisbachtal nur auf einer Seite. Am Ende bezwang der Bezirksligist den Oberligisten nach Elfmeterschießen.
Nach 120 Minuten und anschließendem Elfmeterschießen war die Überraschung perfekt. Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth hat den benachbarten Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal nach einem rassigen Pokalfight in der dritten Runde des Rheinland-Pokals mit 4:3 aus dem Wettbewerb geworfen.