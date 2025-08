Damit war zu rechnen: C-Klässler SV Ulmen II hatte in der ersten Runde des Rheinlandpokals keine Chance gegen Bezirksliga-Aufsteiger SG Franzenheim/Pellingen.

Wenn man schon 75 Kilometer einfache Fahrt für ein Erstrundenspiel im Fußball-Rheinlandpokal auf sich nehmen muss, dann will man im besten Fall als klarer Favorit weiterkommen – und wenn möglich noch locker-leicht: Das gelang der SG Franzenheim/Pellingen mit einem 9:0 (6:0) beim SV Ulmen II. Letzterer spielt Kreisliga C, die SG ist gerade aus der Kreisliga A „Trier/Saarburg“ in die Bezirksliga West aufgestiegen.

Es waren also ungleiche Voraussetzungen im Duell der Gastgeber auf ihrem Kunstrasen. Die Elf von Trainer Ricaardo Schaaf hatte sich über die Teilnahme am Eifel-Kreispokal für C-Klässler qualifiziert, Ulmens Reserve hatte das Halbfinale erreicht vergangene Saison. Die Gäste spielen nun drei Klassen höher und zeigten das auch. Die Tore verteilten sich auf Kevin Greilich (2, verschoss noch einen Elfmeter), Adrian Meier (2), Benedikt Schettgen, David-Ovuduz Rus, Michael Hassani, Julian Völker und Mike Mokelke.