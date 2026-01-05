U19 der TuS gewinnt packendes Finale

Die U19 von TuS Koblenz triumphiert beim Hallenfußballturnier in Andernach im packenden Finale gegen SV Weitersburg. Maximilian Buchheit glänzt als Torschützenkönig und sichert der TuS den Sieg im Neunmeterschießen.
Lesezeit 1 Minute
Die U19 der TuS Koblenz und der SV Weitersburg haben beim LTS-Cup der SG 99 Andernach das Rennen gemacht, und das auf allen Ebenen. Der älteste Nachwuchs vom Oberwerth und der Mitte-Bezirksligist standen sich nicht nur im packenden Finale des Hallenfußballturniers in der Beethovenhalle gegenüber, sie teilten sich auch die Individual-Auszeichnung für die auffälligsten Spieler.