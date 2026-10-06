Einer wie Markus Kluger saugt den Fußball auf – als Trainer an der Seitenlinie genauso wie als Zaungast bei Spielen anderer Teams. Am Mittwoch trifft sein TuS Montabaur im Rheinlandpokal auf Nachbar Wirges. Ein Termin, der für Kluger unglücklich ist.
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Klang bei Julian Nagelsmann nach seiner eher unglücklichen Zeit als Bundestrainer immer wieder der Vorwurf durch, er hätte sich nicht (oder nicht häufig genug) in den Stadien der Republik blicken lassen, kann man über Markus Kluger ein paar Etagen tiefer nur komplett Gegenteiliges berichten.