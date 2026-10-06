Montabaur empfängt EGC Wirges TuS-Trainer Kluger übt vor Rheinlandpokal-Derby Kritik Marco Rosbach 06.10.2026, 14:10 Uhr

i Wohl nicht nur Markus Kuger hätte sich gerne beide Rheinlandpokal-Derbys im unteren Westerwald angeschaut. Doch sein TuS Montabaur empfängt die Spvgg EGC Wirges am Mittwochabend parallel zum Kracher zwischen der SG Hundsangen und den Spfr Eisbachtal. Marco Rosbach

Einer wie Markus Kluger saugt den Fußball auf – als Trainer an der Seitenlinie genauso wie als Zaungast bei Spielen anderer Teams. Am Mittwoch trifft sein TuS Montabaur im Rheinlandpokal auf Nachbar Wirges. Ein Termin, der für Kluger unglücklich ist.

Klang bei Julian Nagelsmann nach seiner eher unglücklichen Zeit als Bundestrainer immer wieder der Vorwurf durch, er hätte sich nicht (oder nicht häufig genug) in den Stadien der Republik blicken lassen, kann man über Markus Kluger ein paar Etagen tiefer nur komplett Gegenteiliges berichten.







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