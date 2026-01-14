25. Auflage des Hallenturniers TuS St. Sebastian gewinnt erstmals Sesterhenn-Cup René Weiss 14.01.2026, 11:59 Uhr

i Der TuS St. Sebastian gewann erstmals den Sesterhenn-Cup. SG Mülheim-Kärlich/Gundert

Hallenfußball der Spitzenklasse in Mülheim-Kärlich: Während die SG 2000 als Gastgeber in allen Konkurrenzen das Halbfinale verpasste, glänzte beim D-Jugendturnier Torschützenkönig David Szymczuk mit seinem Dreierpack im Neunmeterschießen.

Der Sesterhenn-Cup der SG 2000 Mülheim-Kärlich bleibt als „Neujahrsempfang der heimischen Fußball-Szene“ ein Dauerbrenner in der Region. Auch bei seiner 25. Auflage hat der Budenzauber Teilnehmer wie Fans gleichermaßen begeistert. An drei Tagen mit Alt-Herren-Turnier, der Konkurrenz der Bezirks-, Rheinland- und Oberligisten (wir berichteten) und dem EVM-Junior-Cup besuchten über 2000 Zuschauer die Philipp-Heift-Halle.







