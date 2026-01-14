Hallenfußball der Spitzenklasse in Mülheim-Kärlich: Während die SG 2000 als Gastgeber in allen Konkurrenzen das Halbfinale verpasste, glänzte beim D-Jugendturnier Torschützenkönig David Szymczuk mit seinem Dreierpack im Neunmeterschießen.
Lesezeit 2 Minuten
Der Sesterhenn-Cup der SG 2000 Mülheim-Kärlich bleibt als „Neujahrsempfang der heimischen Fußball-Szene“ ein Dauerbrenner in der Region. Auch bei seiner 25. Auflage hat der Budenzauber Teilnehmer wie Fans gleichermaßen begeistert. An drei Tagen mit Alt-Herren-Turnier, der Konkurrenz der Bezirks-, Rheinland- und Oberligisten (wir berichteten) und dem EVM-Junior-Cup besuchten über 2000 Zuschauer die Philipp-Heift-Halle.