Oberligist TuS Koblenz steht nach 2024 wieder im Rheinlandpokalfinale. Das 4:1 beim Rheinlandligisten FC Bitburg war kein Glanzstück, aber danach fragt am 23. Mai sicherlich keiner mehr, wenn es gegen Eintracht Trier geht.
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Das Finale ist erreicht: Seiner Favoritenrolle ist Fußball-Oberligist im Rheinlandpokal-Halbfinale beim FC Bitburg zwar gerecht geworden, wenngleich mit viel Mühe und etwas Dusel. trotz des deutlich scheinenden 4:1 (2:1)-Sieges. „Jetzt freuen wir uns auf das Endspiel“, fand TuS-Trainer Michael Stahl trotz der Freude deutliche Worte.