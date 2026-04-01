Koblenz steht im Pokalfinale
TuS siegt 4:1 in Bitburg, frühe Rote Karte für Underdog
Schon nach fünf Minuten sah Bitburgs Torwart Niko Laotwein die Rote Karte von Veron Besiri nach einer Notbremse an Lukas Tuchsch
Schon nach fünf Minuten sah Bitburgs Torwart Niko Laotwein die Rote Karte von Veron Besiri nach einer Notbremse an Lukas Tuchscherer, Oberligist TuS Koblenz tat sich danach aber schwer beim 4:1-Finaleinzug gegen den Rheinlandligisten.
Mark Dieler

Oberligist TuS Koblenz steht nach 2024 wieder im Rheinlandpokalfinale. Das 4:1 beim Rheinlandligisten FC Bitburg war kein Glanzstück, aber danach fragt am 23. Mai sicherlich keiner mehr, wenn es gegen Eintracht Trier geht.

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Das Finale ist erreicht: Seiner Favoritenrolle ist Fußball-Oberligist im Rheinlandpokal-Halbfinale beim FC Bitburg zwar gerecht geworden, wenngleich mit viel Mühe und etwas Dusel. trotz des deutlich scheinenden 4:1 (2:1)-Sieges. „Jetzt freuen wir uns auf das Endspiel“, fand TuS-Trainer Michael Stahl trotz der Freude deutliche Worte.

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