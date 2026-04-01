Koblenz steht im Pokalfinale TuS siegt 4:1 in Bitburg, frühe Rote Karte für Underdog Matthias Schlenger 01.04.2026, 23:18 Uhr

i Schon nach fünf Minuten sah Bitburgs Torwart Niko Laotwein die Rote Karte von Veron Besiri nach einer Notbremse an Lukas Tuchscherer, Oberligist TuS Koblenz tat sich danach aber schwer beim 4:1-Finaleinzug gegen den Rheinlandligisten. Mark Dieler

Oberligist TuS Koblenz steht nach 2024 wieder im Rheinlandpokalfinale. Das 4:1 beim Rheinlandligisten FC Bitburg war kein Glanzstück, aber danach fragt am 23. Mai sicherlich keiner mehr, wenn es gegen Eintracht Trier geht.

Das Finale ist erreicht: Seiner Favoritenrolle ist Fußball-Oberligist im Rheinlandpokal-Halbfinale beim FC Bitburg zwar gerecht geworden, wenngleich mit viel Mühe und etwas Dusel. trotz des deutlich scheinenden 4:1 (2:1)-Sieges. „Jetzt freuen wir uns auf das Endspiel“, fand TuS-Trainer Michael Stahl trotz der Freude deutliche Worte.







Artikel teilen

Artikel teilen