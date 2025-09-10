Im Fußball-Rheinlandpokal steht in der zweiten Oktober-Woche die dritte Runde des Rheinlandpokals an. Und nun steht fest, wer in den 16 Partien gegeneinander antreten muss.

Die dritte Runde im Fußball-Rheinlandpokal ist ausgelost: 16 Paarungen haben die „Losfeen“ in der Sportschule Oberwerth vor Live-Publikum vor Ort und in den sozialen Medien gezogen. Eine Partie aus Runde zwei steht noch aus, am Mittwochabend stehen sich in Hachenburg die SG Müschenbach/Hachenburg und die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth im Bezirksliga-Ost-Duell gegenüber, der Sieger triff übrigens dann auf Oberligist Eisbachtal. Gespielt werden soll Runde drei am Mittwoch, 8. Oktober, wie immer sind Verlegungen noch möglich. Es ist übrigens noch nicht die letzte Runde in diesem Jahr, das Achtelfinale ist für den 5. November terminiert. Die Paarungen der dritten Runde, die wieder aus den Töpfen Ost, Mitte und West gezogen wurden, im Überblick. Oberligist TuS Koblenz muss dabei wieder in den Hunsrück, aber nicht auf die Asche wie bei A-Klässler Ober Kostenz, sondern auf den Kirchberger Kunstrasen.

Sieger aus SG Müschenbach/SG Hachenburg (beide Bezirksliga Ost) - Spfr Eisbachtal (Oberliga)

SG 06 Betzdorf (Bezirksliga Ost) - SG Lautzert-Oberdreis (Bezirksliga Ost)

SG Malberg/Rosenheim (Bezirksliga Ost) - FV Engers (Oberliga)

VfB Wissen (Rheinlandliga) - VfB Linz (Rheinlandliga)

TuS Burgschwalbach (Bezirksliga Ost) - SG St. Katharinen (Bezirksliga Ost)

Ahrweiler BC (Rheinlandliga) - SG 2000 Mülheim-Kärlich (Rheinlandliga)

SV Oberzissen (Bezirksliga Mitte) - SG Augst Eitelborn (Bezirksliga Mitte)

TuS Kirchberg (Rheinlandliga) - TuS Koblenz (Oberliga)

TuS Immendorf (Rheinlandliga) - FC Emmelshausen-Karbach (Oberliga)

SV Laubach (Rheinlandliga) - FC Rot-Weiss Koblenz (Oberliga)

SG 99 Andernach (Rheinlandliga) - FC Cosmos Koblenz (Oberliga)

Rot-Weiss Wittlich (rheinlandliga) Eintracht Trier (Regionalliga)

SV Föhren (Kreisliga A Staffel 7) - FV Hunsrückhöhe Morbach (Rheinlandliga)

FSV Trier-Tarforst (Bezirksliga West) - SG Hochwald (Rheinlandliga)

SG Ellscheid (Bezirksliga West) - FC Bitburg (Rheinlandliga)

FSV Salmrohr (Bezirksliga West) - TuS Mosella Schweich (Bezirksliga West)