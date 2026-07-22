CSBB-Cup, 3. Tag
TuS Montabaur sorgt schnell für klare Verhältnisse  
Pascal Lind (am Ball) avancierte beim 5:1-Erfolg des TuS Montabaur gegen RW Koblenz II mit einem Viererpack zum Matchwinner der
Pascal Lind (am Ball) avancierte beim 5:1-Erfolg des TuS Montabaur gegen RW Koblenz II mit einem Viererpack zum Matchwinner der Schusterstädter.
Andreas Hergenhahn

Im Zeichen zweier treffsicherer Angreifer standen am Dienstag die Partien des Turniers um den CSBB-Cup. Niederahrs Jannik Sturm und Montabaurs Pascal Lind hatten vor dem Anpfiff offenbar besonders viel Zielwasser getrunken.

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Bei seinem zweiten Auftritt beim Turnier um den CSBB-Cup in Horressen feierte der TuS Montabaur im Duell der Bezirksligisten mit 5:1 (4:1) einen Start-Ziel-Sieg gegen die Reserve des Oberligisten FC RW Koblenz.
„Selbst einige verletzungsbedingte Wechsel haben wir sehr gut kompensiert.
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