Im Zeichen zweier treffsicherer Angreifer standen am Dienstag die Partien des Turniers um den CSBB-Cup. Niederahrs Jannik Sturm und Montabaurs Pascal Lind hatten vor dem Anpfiff offenbar besonders viel Zielwasser getrunken.
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Bei seinem zweiten Auftritt beim Turnier um den CSBB-Cup in Horressen feierte der TuS Montabaur im Duell der Bezirksligisten mit 5:1 (4:1) einen Start-Ziel-Sieg gegen die Reserve des Oberligisten FC RW Koblenz.
„Selbst einige verletzungsbedingte Wechsel haben wir sehr gut kompensiert.