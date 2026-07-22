Im Zeichen zweier treffsicherer Angreifer standen am Dienstag die Partien des Turniers um den CSBB-Cup. Niederahrs Jannik Sturm und Montabaurs Pascal Lind hatten vor dem Anpfiff offenbar besonders viel Zielwasser getrunken.

„Selbst einige verletzungsbedingte Wechsel haben wir sehr gut kompensiert.

Bei seinem zweiten Auftritt beim Turnier um den CSBB-Cup in Horressen feierte der TuS Montabaur im Duell der Bezirksligisten mit 5:1 (4:1) einen Start-Ziel-Sieg gegen die Reserve des Oberligisten FC RW Koblenz.