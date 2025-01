Endrunde in Niederwörresbach TuS Mörschied nimmt die Rolle des Gejagten ein 03.01.2025, 11:21 Uhr

i Turnierleiter Jan Weber (rechts) setzt auf eine reibungslose Endrunde der VG-Meisterschaft. Sascha Nicolay

Am Samstag um 16 Uhr steigt in Niederwörresbach die Endrunde der Hallenfußballmeisterschaft der VG Herrstein-Rhaunen. Das Vorjahresfinale zwischen der Spvgg Fischbach und dem TuS Mörschied steigt dieses Mal schon in der Zwischenrunde.

Natürlich wird das keine normale Endrunde der Hallenfußball-Meisterschaft der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. Der Abbruch des Vorrundenturniers in Rhaunen wird über der Finalrunde, die am Samstag ab 16 Uhr im Sportzentrum in Niederwörresbach ausgespielt wird, schweben.

