Beide Klubs haben durchaus Grund, optimistisch in ihre Partien der zweiten Pokalrunde des Fußballverbandes Rheinland am Mittwochabend zu gehen. Auf der einen Seite fährt die SG 99 Andernach als Favorit zum einen Klasse tiefer spielenden SV Untermosel, auf der anderen Seite darf sich der TuS Mayen auf ein interessantes Heimspiel freuen. Denn zu Gast beim Bezirksligisten im Nettetal ist der Oberligist FC Cosmos Koblenz.

TuS Mayen – FC Cosmos Koblenz Mi., 19.30 Uhr

Die Gäste aus der Rhein-Mosel-Stadt gehen als klarer Favorit in die Partie, was Mayens Trainer Marc Steil nicht zuletzt an den völlig unterschiedlichen Trainingsbedingungen festmacht: „Cosmos trainiert fast schon unter Profi-Bedingungen bis zu sieben Mal die Woche, wir hingegen absolvieren meist zwei bis drei Einheiten. Das sind schon krasse Gegensätze, verstecken wollen wir uns aber keineswegs.“

Im Vorjahr scheiterte der TuS in der zweiten Runde am damaligen Klassenkonkurrenten TuS Rheinböllen (1:2 nach Verlängerung), und auch in diesem Jahr ist ein Ausscheiden die wahrscheinliche Variante. Im Gegensatz zum Saisonstart der vergangenen Saison befindet sich die Steil-Elf aktuell aber in bestechender Form, da der TuS die ersten drei Saisonspiele allesamt für sich entschied und somit von der Bezirksligaspitze grüßt.

„Ich weiß nicht, wie viele Duelle wir gegen Cosmos benötigen, um eine Partie zu gewinnen, im besten Falle klappt es aber am Mittwoch schon im ersten Versuch“, meint Steil, der aber jeglichen Druck von seiner Mannschaft nimmt: „Wir können befreit aufspielen. Dass wir die richtige Einstellung an den Tag legen werden, davon bin ich ohnehin überzeugt. Die Mannschaft ist heiß und freut sich auf den Leistungsvergleich mit dem Oberligisten.“ Personell gibt es auf Mayener Seite kaum Überraschungen. Ob Stammverteidiger Tim Oliver Gilles einsatzfähig sein wird, ist mehr als fraglich, zudem befindet sich Offensivkraft Simon Scheid im Urlaub. Fabian Müllen, der am Samstag gegen Metternich kurzfristig ausfiel, steht dagegen wieder im Kader.

Derweil sagt Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal: „Wir werden in Mayen mit der bestmöglichen Elf antreten, ich plane keine Rotation im größeren Stil. Natürlich müssen wir schauen, wer nach den beiden Partien in der Vorwoche noch bei 100 Prozent ist – und nur diese Spieler sind dann auch eine Option. Wir richten uns auf eine hitzige Pokal-Partie ein und bereiten uns seriös vor.“

SV Untermosel – SG 99 Andernach (Mi., 19.30 Uhr)

„Wir heulen nicht – eher im Gegenteil. Die Stimmung ist gut, weil wir bislang eigentlich gute Leistungen gezeigt haben“, sieht Andernachs Trainer Kim Kossmann bislang noch eine Diskrepanz zwischen den Auftritten und den Ergebnissen in der Rheinlandliga. „Wir waren auch am Samstag im Spiel gegen Mülheim nicht die schlechtere Mannschaft“, sagt er im Rückblick auf die 1:3-Niederlage. Aus rund 20 Abschlüssen habe man einfach zu wenig gemacht.

Der Rheinlandpokal war in den vergangenen Jahren nie die Lieblingsdisziplin der „Bäckerjungen“. Das Aus kam immer relativ früh. „Wir nehmen einen neuen Anlauf und gehen den Wettbewerb genauso wie jedes Ligaspiel an“, verlangt Kossmann am Mittwochabend in Kobern-Gondorf volle Intensität. Vor drei Jahren traf seine SG 99 schon einmal auf den SVU, tat sich damals in der 1. Runde beim 2:0-Sieg einigermaßen schwer. „Wir haben den Gegner am Wochenende beobachtet. Das ist eine gute Bezirksligamannschaft. Mit ihrem Heimvorteil wird das für uns nicht einfach“, weiß der 38-Jährige.

Das Verhältnis aus Chancen und Output passt bei den Andernachern bislang noch nicht. Neuzugang Mike Borger steht nach drei Rheinlandligaspielen zwar bereits bei vier Treffern, aber insgesamt gibt es bei der Chancenverwertung Luft nach oben. „Wir hätten gegen Mülheim-Kärlich nach zehn Minuten mit 2:0 führen können. Hinzu kommt, dass wir ein schwieriges Auftaktprogramm hatten. Das dürfen wir nicht vergessen“, resümiert Kossmann die Partien gegen Ahrweiler und Mülheim-Kärlich.

Anstatt gegen die SG 2000 in Führung zu gehen, lag Andernach zur Pause mit 0:2 hinten. „Es ist wichtig, dass wir weiterhin unsere Entschlossenheit auf den Platz bringen. Gut, dass Alexis Weidenbach demnächst wieder zum Einsatz kommen kann“, blickt der Trainer zuversichtlich nach vorn. Der regionalliga-erfahrene Defensivmann soll nach überstandener Verletzung wieder als Führungsspieler vorangehen.