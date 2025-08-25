Die Rollen sind klar verteilt, doch in der 2. Runde des Rheinlandpokals gibt es einige Paarungen mit Überraschungspotenzial. Vor einer besonderen Herausforderung steht die TuS Koblenz.

Klein gegen Groß – auch der Fußball-Rheinlandpokal bekommt durch diese Duelle seinen besonderen Reiz. In der 2. Runde, die zum Großteil am Mittwochabend ausgetragen wird, steigen die Oberligisten in den Wettbewerb ein, im Fall von TuS Koblenz werden die Akteure dabei eine ganz spezielle Erfahrung machen: Für die Mannschaft um Trainer Michael Stahl geht es zum Kreisliga-A-Ligisten SG Ober Kostenz/Unzenberg/Kappel/Sargenroth, die Partie wird auf einem Hartplatz ausgetragen. Seit mehr als 20 Jahren musste die TuS nicht mehr auf dem immer seltener werdenden Untergrund ran, im Hunsrück weht ein Hauch von Fußball-Romantik.

„Es gilt, die Begebenheiten so anzunehmen, wie sie sind.“

TuS-Trainer Michael Stahl über den Hartplatz in Ober Kostenz

„Es gilt natürlich, die Begebenheiten so anzunehmen, wie sie sind“, sagt der TuS-Coach, „dass der Ball etwas mehr springt und nicht so läuft, wie wir es vielleicht gewohnt sind.“ Und überhaupt: Die besondere Atmosphäre soll nicht in einer Pokal-Sensation münden, die TuS nimmt das Ganze nicht auf die leichte Schulter, auch wenn die Gastgeber in der Kreisliga A noch ohne Zähler sind. „Wir wollen einen seriösen Auftritt hinlegen“, verspricht Stahl, der gleichwohl einigen Akteuren aus der Startelf eine Verschnaufpause geben wird. „Wir denken über eine Rotation nach, das hat nichts mit Respektlosigkeit gegenüber dem Gegner zu tun, aber es geht eben auch darum, dass die Jungs aus der zweiten Reihe sich zeigen und Minuten sammeln können.“

Cosmos richtet sich auf hitzige Atmosphäre ein

Ähnlich ist die Herangehensweise beim FC Cosmos Koblenz, auf den bei Bezirksliga-Tabellenführer TuS Mayen eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe wartet. „Wir bereiten uns entsprechend vor“, sagt Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal, der zwar einige frische Kräfte bringen will, aber keine großen Umstellungen plant: „Wir treten mit der für dieses Spiel besten Elf an“, ergänzt er und richtet sich auf eine hitzige Atmosphäre im Nettestadion ein.

Umgekehrt ist die SG Weißenthurm klarer Außenseiter gegen Oberligist Emmelshausen-Karbach, auch wenn die Gastgeber in der Kreisliga A4 bislang alle drei Partien gewonnen – und in der 1. Runde den klassenhöheren SV Anadolu aus dem Wettbewerb geworfen haben. SG-Trainer Patrick Birkner lief als aktiver Spieler selbst einige Jahre für die damals noch eigenständigen Karbacher auf und hegt noch immer eine sehr enge Beziehung zu den Hunsrückern. „Wir sind krasser Außenseiter und wollen uns einfach so gut es geht wehren. Mein Team hat sich dieses Spiel redlich verdient, wir sollten es genießen.“

„Sie werden versuchen, Chaos zu stiften.“

Immendorfs Trainer Marvin Weber über Gegner Mörschbach

Durchaus spannend könnten die Duelle zwischen Bezirks- und Rheinlandliga verlaufen. Während der FV Rübenach bei der SG Augst Eitelborn antreten muss, geht es für den TuS Immendorf zur SG Mörschbach. Dabei wird sich TuS-Trainer Marvin Schenk auch nicht davon täuschen lassen, dass die klassentieferen Hunsrücker noch ohne Sieg sind. „Sie werden versuchen, Chaos zu stiften, darauf müssen wir uns einstellen“, sagt Schenk, der nach dem 1:1 am Sonntag in Linz etliche frische Kräfte ins Spiel bringen wird. „Wir werden auf sechs, sieben Positionen rotieren, aber ich bin trotzdem sehr überzeugt, dass die Mannschaft das auffangen kann.“

i Hofft auf eine Überraschung: Metternichs Trainer Leo de Sousa. Jörg Niebergall

Das Bezirksliga-Trio SV Untermosel, SV Weitersburg und FC Metternich darf zumindest leise von einer Überraschung träumen, wobei die Weitersburger mit Rheinlandliga-Topteam Ahrweiler BC sicher die schwierigste Aufgabe zu lösen haben. „Wir wollen eine Runde weiter kommen“, sagt ABC-Trainer Mike Wunderlich unmissverständlich, er hat mit seiner Elf im Pokal einiges vor. Die Gastgeber um Trainer David Koca werden sich aber ebenso wenig verstecken, wie die Germania, zumindest ist das die feste Absicht von Trainer Leo de Sousa vor der Partie gegen den TuS Kirchberg: „Wir hatten uns im Pokal die 3. Runde als Ziel gesetzt, also müssen wir noch eine Runde überstehen“, sagt de Sousa mit einem Schmunzeln, wohlwissend um die klare Rollenverteilung. „Die Chance liegt bei ein paar Prozent und gerade zu Hause traue ich uns einiges zu“, ergänzt er – und hofft auf ein weiteres Heimspiel gegen einen attraktiven Gegner aus Koblenz.

SV Untermosel will Andernach das Leben schwer machen

Und der SVU? Das Team von Trainer Tobias Wirtz scheiterte im Vorjahr in der 2. Runde bereits hauchdünn gegen den favorisierten TuS Immendorf (0:1), nun hofft man im Spiel gegen die SG 99 Andernach auf einen besseren Ausgang und plant den Pokalcoup. „Wir werden die Begegnung mit offenem Visier angehen und versuchen, die Partie so lange wie möglich ausgeglichen zu gestalten. Neben einer guten Leistung werden wir aber definitiv auch die Unterstützung unserer Zuschauer benötigen, um den Favoriten in Bedrängnis zu bringen“, zeigt sich Wirtz kampfeslustig.

Die 2. Rheinlandpokalrunde

Unter anderem spielen: SG Weißenthurm – FC Emmelshausen-Karbach, SG Ober-Kostenz – TuS Koblenz, SG Augst – FV Rübenach, SV Untermosel – SG 99 Andernach, TuS Mayen – FC Cosmos Koblenz, SV Weitersburg – Ahrweiler BC, SG Mörschbach – TuS Immendorf (alle Mi., 19.30 Uhr), FC Metternich – TuS Kirchberg (Mi., 20 Uhr).