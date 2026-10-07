Liveticker Rheinlandpokal TuS Koblenz bejubelt 3:0 beim FC Emmelshausen-Karbach Mirko Bernd 07.10.2026, 22:12 Uhr

i Jubel bei der TuS Koblenz: Die Schängel zogen durch ein 3:0 beim FC Emmelshausen-Karbach ins Achtelfinale ein. Mark Dieler

Das Oberliga-Duell FC Emmelshausen-Karbach gegen TuS Koblenz in der 3. Rheinlandpokal-Runde ist das Spiel schlechthin aus hiesiger Sicht. In unserem Ticker werfen wir dort speziell einen Blick drauf, aber auch auf alle anderen Spiele im RZ-Gebiet.

24 Mannschaften kämpften am Mittwochabend um den Einzug ins Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals. Hier die Ergebnisse der Partien der Teams aus dem RZ-Gebiet: SG Malberg – FV Engers 1:8, SG Hundsangen – Spfr Eisbachtal 1:4, SG Rennerod – VfB Linz 4:2, TuS Montabaur – Spvgg EGC Wirges 3:4, FC Emmelshausen-Karbach – TuS Koblenz 0:3, SV Laubach – FC Rot-Weiss Koblenz 0:3, FC Metternich – SF Höhr-Grenzhausen 2:1, Anadaolu Spor Koblenz – SV ...







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