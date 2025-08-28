Erst in der Verlängerung und mit einer gehörigen Portion Glück konnte sich der Fußball-Rheinlandligist TuS Kirchberg im Rheinlandpokal bei Bezirksligist FC Metternich durchsetzen. Nach 120 Minuten stand ein 3:2 (1:1, 2:2, 2:2)-Sieg der Hunsrücker zu Buche, der laut FC-Coach Leo Sousa den Spielverlauf keineswegs widerspiegelt: „Ich habe eine Drangphase der Kirchberger Mitte der ersten Halbzeit vernommen, ansonsten waren wir in den 90 Minuten und in der Verlängerung bestimmend.“

Dass das Duell bei den auf dem Papier klassentieferen Germanen kein einfaches Unterfangen werden würde, dürfte den Gästen schon vorab klar gewesen sein. Erschwert wurde das Ganze durch einen frühen Rückstand, denn in Minute fünf köpfte Metternichs Fabien Fries nach einem Eckball seine Farben in Front. Den frühen Schock verdaute Kirchberg vergleichsweise gut, Silas Wilbert belohnte die beste Phase mit dem Ausgleich (26.), zudem hatte kurze Zeit später Kevin Engelmann auch noch die Führung auf dem Fuß.

Spenglers Freistoß rutscht FC-Keeper Kemper durch

Das Blatt sollte sich nach der Pause aber zugunsten der immer stärker werdenden Hausherren wenden. Dabei ließ sich der FC auch nicht vom 1:2 durch Nico Wilki per Kopf (66.) aus dem Konzept bringen, denn Roman Wiese antwortete nur einige Minuten später mit dem Ausgleich (73.). „Defensiv haben wir nichts mehr zugelassen, vorne dafür kein Glück im Abschluss gehabt“, haderte Sousa, der seine Mannschaft auch in der anschließenden Verlängerung im Vorteil sah. Dass am Ende die Gäste den Einzug in die dritte Runde bejubeln durften, lag an einem Freistoß von Routinier André Spengler in der 113. Minute. Aus rund 30 Metern hätte Spenglers Versuch eigentlich eine sichere Beute für Torwart Marcel Kemper sein müssen, allerdings rutschte das Spielgerät Kemper beim Aufnahmeversuch durch Arme und Beine. „Wir haben sicherlich nicht unseren besten Tag erwischt und trotzdem zählt nur der Einzug in die nächste Runde“, atmete Kirchbergs Trainer Selim Denguezli durch.

Kirchberg: Christ – Engelmann, Fothen, Reifenschneider, Weber, Louis Wilki, Müller, Spengler, J. Heimer (24. S. Wilbert/117. M. Auler), Milz (63. Klein), N. Wilki (120. Weiß).