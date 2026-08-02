VfR Bad Salzig verliert 0:12
TuS Immendorf belegt den Vier-Klassen-Unterschied
Da konnte Bad Salzigs Marcel Blatt (rechts) ziehen, wie er wollte: Sein C-Klässler hatte gegen den Rheinlandligisten TuS Immendo
Da konnte Bad Salzigs Marcel Blatt (rechts) ziehen, wie er wollte: Sein C-Klässler hatte gegen den Rheinlandligisten TuS Immendorf (mit Jonathan Ortseifen) erwartungsgemäß beim 0:12 keine Chance.
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Das 0:12 von C-Klässler VfR Bad Salzig gegen Rheinlandligist TuS Immendorf war nicht die höchste Niederlage in der ersten Runde des Rheinlandpokals. C-Klässler SG Niederbreitbach II verlor gegen Ost-Bezirksligist TuS Montabaur beim 0:16 noch höher.

Lesezeit 2 Minuten
In seiner 102-jährigen Historie hat der VfR Bad Salzig zum ersten Mal am Fußball-Rheinlandpokal teilnehmen dürfen: Der C-Klässler erwischte mit Rheinlandligist TuS Immendorf mit die schwerste Aufgabe in Runde eins. Und die vier Spielklassen Unterschied wurden auf dem Bad Salziger Rasen mehr als deutlich.
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