Das 0:12 von C-Klässler VfR Bad Salzig gegen Rheinlandligist TuS Immendorf war nicht die höchste Niederlage in der ersten Runde des Rheinlandpokals. C-Klässler SG Niederbreitbach II verlor gegen Ost-Bezirksligist TuS Montabaur beim 0:16 noch höher.
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In seiner 102-jährigen Historie hat der VfR Bad Salzig zum ersten Mal am Fußball-Rheinlandpokal teilnehmen dürfen: Der C-Klässler erwischte mit Rheinlandligist TuS Immendorf mit die schwerste Aufgabe in Runde eins. Und die vier Spielklassen Unterschied wurden auf dem Bad Salziger Rasen mehr als deutlich.